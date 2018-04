ilfattoquotidiano

: Intervista sul terrorismo islamico al ministro dell’Interno #Minniti che interviene anche sull’incursione francese… - pdnetwork : Intervista sul terrorismo islamico al ministro dell’Interno #Minniti che interviene anche sull’incursione francese… - Mau13pol : RT @RadioLondra_: Migranti Bardonecchia, Minniti: fatti gravi con risposta all'altezza - Cascavel47 : Bardonecchia, Minniti: “Risposta italiana all’altezza”. E torna a rivendicare gli accordi con la Libia sui migranti… -

(Di domenica 1 aprile 2018) “In sintesi, a un fatto grave c’è stata una risposta all’altezza da parte dell’Italia”. Per il ministro degli Interni uscente Marco, Roma ha reagito “con tempestività” all‘incursione dei doganieri francesi nella sede di una ong che aassiste i migranti. “Si è convocato l’ambasciatore francese a Roma e la nota della Farnesina, a cui come appare evidente si è lavorato insieme, rappresenta la posizione di tutto il governo”, dice a Il Giornale il titolare del Viminale. Che rivendica ancora una volta di “aver creato un metodo per governare i flussi migratori” e pure glicon la Libia che pure secondo le Nazioni Unite aprono la strada a trattamenti “disumani” nei campi gestiti da Tripoli. “Il governo che verrà ne tenga conto”, chiede, “in 16 mesi abbiamo creato un ...