Bardonecchia | la procura apre un fascicolo

(Di domenica 1 aprile 2018) Ladella Repubblica di Torino ha aperto unsul comportamento di operatori della Dogana francese ae sta valutano la sussistenza di varie ipotesi di reato.I magistrati hanno ricevuto dalla polizia diun rapporto sull'irruzione dei gendarmi francesi nei locali in uso all'Associazione "R4A - Raimbow for Africa", dove sono entrati con un cittadino nigeriano che intendevano sottoporre a test antidroga. Il procedimento penale, al momento a carico di ignoti perché gli agenti francesi non sono stati identificati, ipotizza i reati di concorso in abuso d'ufficio, violenza privata aggravata e violazione di domicilio aggravata . Lavaluterà anche se vi siano gli estremi per contestare il reato di perquisizione illegale.I pm attendono a breve dalla questura di Torino un'altra approfondita informativa. Sono stati intanto disposti accertamenti, ...