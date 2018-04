Bardonecchia | Francia sospende controlli

Bardonecchia - Minniti : 'Fatti gravi' e la Francia sospende i controlli : La Francia sospende i controlli - Mentre la tensione sale di ora in ora, Parigi fa sapere di aver sospeso i controlli alla frontiera. "Ho chiesto ai doganieri - dice infatti il ministro francese ai ...

Bardonecchia - la Francia sospende i controlli dei doganieri : "Ho chiesto ai doganieri, che non hanno fatto nulla di illegale, di sospendere il funzionamento del nostro accordo, in attesa di una mia visita al governo italiano. Se bisogna rivedere l'accordo, ovviamente lo faremo". Lo ha affermato il ministro francese dei Conti Pubblici, Gérald Darmanin, dopo l'irruzione di un gruppo di agenti francesi in un centro per migranti a Bardonecchia. "L'Italia è una nazione sorella", ha aggiunto.

Bardonecchia - gelo tra Italia e Francia : la Procura di Torino apre un'inchiesta : Il caso diplomatico tra Italia e Francia, per il blitz della polizia transalpina a Bardonecchia (Torino), resta apertissimo. Così come resta il gelo tra Roma e Parigi, ma intanto la Procura di...

Il blitz di Bardonecchia e la crisi Italia-Francia spiegata bene : L'irruzione dei doganieri francesi, gli accordi del 1990 e del 1997, le reazioni dei Ministeri. Il caso che farà discutere

Marco Minniti - pugno di ferro con la Francia dopo Bardonecchia : 'Stop agli accordi - sconfinamenti vanno autorizzati' : Il blitz dei gendarmi francesi a Bardonecchia, che ha scatenato un polverone politico, ha innescato anche la dura reazione del ministro degli Esteri, Marco Minniti . A tarda serata, con Parigi che ...

Bardonecchia - Viminale valuta stop 'incursioni' agenti Francia : Il Viminale sta valutando l'opportunità di sospendere le "incursioni" all'interno di tutto il territorio italiano da parte del personale delle forze di polizia e dei doganieri francesi. Lo si apprende ...

Bardonecchia - Viminale valuta stop "incursioni" agenti Francia : Il Viminale sta valutando l'opportunità di sospendere le "incursioni" all'interno di tutto il territorio italiano da parte del personale delle forze di polizia e dei doganieri francesi. Lo si apprende da qualificate fonti del ministero dell'Interno. Il Viminale giudica "non soddisfacente e inesatta" la risposta arrivata dal ministro francese dei Conti Pubblici, Gerald Darmanin, sul caso Bardonecchia.