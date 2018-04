Bardonecchia | aperta inchiesta per abuso d' ufficio e violenza privata

Bardonecchia - aperta un'inchiesta per abuso d'ufficio e violenza : Aggiornamento domenica 1 aprile 2018 - La Procura di Torino ha aperto un'inchiesta per abuso in atti di ufficio, violenza privata e violazione di domicilio per quanto successo il 30 marzo nella saletta dell'Ong Rainbow4Africa in cui vengono assistiti i migranti. Il procedimento per ora è a carico di ignoti perché non sono state ancora rese note le generalità dei gendarmi francesi che hanno svolto un controllo sanitario su un migrante. La ...