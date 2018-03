Ballando con le stelle 2018 | ecco chi sono gli eliminati quarta puntata

Ballando con le stelle - rissa dietro le quinte : l’indiscrezione : Ballando 2018, rissa prima della diretta: cosa è accaduto La puntata di Ballando con le stelle sta giungendo al termine e nonostante le piccole polemiche che sono accadute anche oggi in diretta, ciò che ha attirato l’attenzione del pubblico è stato un tweet scritto direttamente da Davide Maggio sulla famosa piattaforma social. Durante la diretta di Ballando di stasera, il blogger ha così scritto, come potete vedere anche voi nello screen ...

Ballando con LE STELLE 2018/ Cast e diretta : eliminati e classifica finale (31 Marzo 2018) : BALLANDO con le STELLE 2018 torna in onda oggi, sabato 31 Marzo con la quarta puntata: Rocio Munoz morales e Raoul Bova saranno i ballerini per una notte.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 00:35:00 GMT)

Ballando con le stelle - Todaro e Ciacci : "Il pubblico non era pronto a vedere due uomini che ballano" : Ballando con le stelle di sabato 31 marzo non rinuncia alla 'polemica' Ciacci-Todaro. O meglio, loro sono serafici e stemperanti, ironici e pronti alla battuta (con un Todaro in gran forma), mentre in giuria la situazione sta toccando il ridicolo.prosegui la letturaBallando con le stelle, Todaro e Ciacci: "Il pubblico non era pronto a vedere due uomini che ballano" pubblicato su TVBlog.it 31 marzo 2018 23:55.

Eleonora Giorgi e Samuel Peron/ Il paragone con Paddy Jones : "Ci vediamo fra 20 anni" (Ballando con le stelle) : Eleonora Giorgi e Samuel Peron ritornano sulla pista di Ballando con le Stelle ripartendo dal primo posto della scorsa settimana, ottenuto grazie a 50 punti di bonus.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 23:47:00 GMT)

Ballando con le Stelle in diretta : Bova e Rocio Ballerini per una notte : [live_placement] Ballando con le Stelle | Anticipazioni 31 marzo 2018Ballando con le Stelle in onda in un sabato di 'passione' per Milly Carlucci e non solo per l'imminente Pasqua: a meno di una settimana dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi, la Carlucci aveva chiesto alla Rai di non andare in onda, ma ci sono "obblighi aziendali" da rispettare, come ha spiegato la conduttrice stessa via FB. Inevitabilmente questa sarà una puntata nel segno di ...

GIOVANNI CIACCI E RAIMONDO TODARO/ Lo 0 di Zazzaroni : "Questo non è ballo di coppia" (Ballando con le stelle) : A Ballando con le stelle GIOVANNI CIACCI e RAIMONDO TODARO tornano dopo le polemiche che hanno suscitato le loro esibizioni, come si comporteranno in questa puntata stasera?(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 23:29:00 GMT)

RAOUL BOVA E ROCIO MUNOZ MORALES A Ballando con LE STELLE/ L'attore : "Guardavo lei e ho dimenticato i passi" : RAOUL BOVA ballerino per una notte a BALLANDO con le STELLE insieme alla compagna ROCIO MUNOZ MORALES. Il compito di cimentarsi in questa nuova sfida: conquisteranno la giuria?(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 23:14:00 GMT)

NATHALIE GUETTA E SIMONE DI PASQUALE/ La protesta : "Chiamate gli autori!" (Ballando con le stelle 2018) : NATHALIE GUETTA e SIMONE Di PASQUALE questa sera torneranno in scena dopo il rimprovero di Carolyn Smith. Riusciranno a fare tesoro dei suoi consigli? (Ballando con le stelle)(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 23:00:00 GMT)

AKASH KUMAR E VEERA KINNUNEN/ Il modello chiede scusa dopo le accuse di razzismo (Ballando con le stelle) : A Ballando con le stelle AKASH KUMAR e VEERA KINNUNEN sperano di essersi definitivamente lasciati alle spalle le polemiche legate all'identità del ragazzo. Ora è tempo di ballare.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 22:39:00 GMT)

FRANCISCO PORCELLA CON ANASTASIA KUZMINA/ Lascia lo sport per fare l'attore? (Ballando con le stelle 2018) : FRANCISCO PORCELLA e la ballerina ANASTASIA KUZMINA nella quarta puntata di Ballando con il non semplice obiettivo di migliorare i 46 punti raccolti la scorsa settimana.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 22:26:00 GMT)

Massimiliano Morra - come sta dopo l'incidente. A Ballando con le Stelle : 'Ancora convalescente' : Prima volta di nuovo in pista per Massimiliano Morra a Ballando con le Stelle dopo l'incidente d'auto che lo ha coinvolto quasi due settimane fa . L'attore si è esibito con Sara Di Vara in una Bachata,...

Selvaggia Lucarelli/ "Notaro sembri una donna di 90 chili" - fischi dal pubblico (Ballando con le Stelle) : Selvaggia Lucarelli nell’inflessibile giuria di Ballando con le Stelle. Le sue dimissioni dalla sezione web di Rolling Stone di cui era alla guida dal dicembre 2017 per fare qualcosa di suo.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 22:17:00 GMT)

CESARE BOCCI E ALESSANDRA TRIPOLI/ In corsa per la vittoria : ovazione dal pubblico (Ballando con le stelle) : A Ballando con le stelle, CESARE BOCCI e ALESSANDRA TRIPOLI stanno raccogliendo solo consensi e al momento sono considerati tra i favoriti per la vittoria finale. (Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 21:54:00 GMT)

Fabrizio Frizzi - l'addio commovente a Ballando con le Stelle. Milly Carlucci : 'Non è stato facile' : Per Milly Carlucci e tutto il cast di Ballando con le Stelle non è stato facile realizzare la puntata di sabato 31 marzo a causa del dolore ancora vivo per la morte di Fabrizio Frizzi , a cui la ...