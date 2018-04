Auto si schianta contro un hotel - l’edificio crolla : almeno dieci morti sotto le macerie : La tragedia nella serata di sabato a Indore, nell’India centrale. La struttura era già fatiscente ma veniva usata regolarmente.Continua a leggere

Pisa - Auto si schianta contro un albero : Francesco muore a 21 anni : È morto in un incidente stradale Francesco Lucchesi, 21 anni di Montopoli, in provincia di Pisa. Il giovane ha perso il controllo della sua Ford Fiesta, per cause ancora in via di accertamento, e si è schiantato contro un albero. Stava andando a lavorare. Attesi gli esami dell'autopsia per chiarire la dinamica della tragedia.Continua a leggere

Pompei - algerino contromano in Auto si schianta contro Santuario/ Arrestato - scatta allarme terrorismo : algerino contromano a Pompei, auto rubata contro la Basilica del Santuario: “Volevo stare più vicino ad Allah”. Un 22enne magrebino è stato Arrestato dopo un gesto sconsiderato(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 18:09:00 GMT)

Mamma si schianta in Auto con le figlie di 5 e 7 anni a bordo per dimostrare che Dio esiste : La donna si è deliberatamente scagliata contro un palo di cemento con le figlie a bordo per dimostrare loro che se credono in Dio questo li proteggerà.Continua a leggere

Pordenone - si schianta con l’Auto contro un albero : la fidanzata 19enne è in fin di vita : Un giovane di 19 anni ha perso il controllo della sua Bmw e si è schiantato contro un albero in via Riviera a Pordenone. Mentre lui è rimasto illeso, versano in gravi condizioni la fidanzata, sua coetanea, e un altro amico che viaggiava sui sedili posteriori.Continua a leggere

Palermo - ruba un’Auto e si schianta. Avvocato lo soccorre e viene derubato : L’Avvocato ha visto un ragazzo stordito nell'abitacolo di un’auto che si era appena schiantato (dopo averla rubata). Ma il ladro non appena si è ripreso ha cercato di portargli via anche la Maserati.Continua a leggere

Ruba Auto medicalizzata al 118 e si schianta : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Ruba auto medicalizzata al 118 e ...

Settantenne perde il controllo e si schianta con l'Auto : I Vigili del Fuoco di Avellino, durante la mattinata di oggi 4 marzo, sono intervenuti sulla strada Statale Ofantina, nel tratto iniziale ancora nel territorio del comune di Avellino, per un incidente ...

SZ : si schianta con l'Auto contro un albero - muore anziano : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

San Benedetto - si schianta contro le Auto in sosta in piazza Garibaldi. Donna in ospedale : SAN Benedetto DEL TRONTO Ha perso il controllo dell'auto e si è schiantata contro alcune auto in sosta. Paura, intorno alle 2 e 30 del mattino di oggi, in piazza Garibaldi a causa di un'auto impazzita ...

Casa Bianca - Auto si schianta contro le barriere : donna arrestata : Casa Bianca, auto si schianta contro le barriere: donna arrestata Al momento dell’incidente Trump si trovava nell’edificio presidenziale insieme al premier dell’Australia Continua a leggere L'articolo Casa Bianca, auto si schianta contro le barriere: donna arrestata sembra essere il primo su NewsGo.

“Vuoi fare un giro sulla Ferrari?” - ma l’Auto si schianta : morto bimbo di 13 anni : “Vuoi fare un giro sulla Ferrari?”, ma l’auto si schianta: morto bimbo di 13 anni Matthew Cobden, 39 anni, è accusato di aver causato la morte del suo passeggero, Alexander Worth, a North Warnborough, un villaggio dell’Hampshire, a bordo del suo bolide da 1,2 milioni di sterline. “Ricordo solo di aver premuto leggermente l’acceleratore” dice […] L'articolo “Vuoi fare un giro sulla Ferrari?”, ma l’auto si schianta: morto ...

Si schianta contro Automobili in sosta e poi si ribalta : incidente per le strade di Pergine. Ferita una 78enne : Rocambolesco incidente questo pomeriggio in via Dante Alighieri a Pergine Valdarno. I vigili del fuoco di Montevarchi sono intervenuti per estrarre dall'abitacolo di una vettura una donna che, per ...

Incidente stradale/ A14 - Auto esce di strada e si schianta contro muro : una donna è morta (15 febbraio 2018) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 15 febbraio 2018. A14 Faenza Forlì, auto esce di strada e si schianta contro muro: una donna è morta. (Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 16:38:00 GMT)