Incidente nella notte - Auto finisce fuori strada e si ribalta. Ferita una ragazza : GROSSETO " L'auto è finita fuori strada e si è cappottata. L'Incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 23, sulla strada del Bottegone, tra Grosseto e Braccagni. Leggi anche cronaca auto fuori strada: ferito un uomo. È il secondo Incidente in poche ore

Maltempo Nuoro : Auto fuoristrada per grandine - 2 feriti : Intervento dei Carabinieri di Oniferi (Nuoro) questa mattina sulla SS129, dove una vettura, a causa del manto stradale reso scivoloso dalla grandine, è uscita fuori strada ribaltandosi in cunetta. Gli occupanti dell’auto, marito e moglie, sono subito stati soccorsi dai militari, dal personale del 118 e dai vigili del fuoco. Sono stati trasportati per accertamenti al Pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro: le loro ...

Travolto alle spalle dall’Auto in corsa. Neve manda il veicolo fuori strada e l’agente viene sparato in aria : Lungo la Sardine Canion, un agente della stradale dello Utah, mentre si dirigeva verso alcune vetture scivolate verso il bordo della carreggiata, è stato Travolto da un’altra auto che perde il controllo a causa della Neve. Il sergente Cade Brenchley, questo il suo nome, è stato letteralmente proiettato in aria e, per fortuna, esternamente alla strada. Brenchley è stato ricoverato dopo essere stato immediatamente soccorso, anche dal pilota ...

California. Giù dalla scogliera - famiglia distrutta : 5 morti. I bimbi sbalzati fuori dall’Auto : Lo sconvolgente incidente è avvenuto sulla Pacific Coast Highway in California, vicino a Mendocino. Due donne e tre bambini sono deceduti dopo un volo di 30 metri. Ancora da chiarire le cause del dramma.Continua a leggere

Rc Auto - sito fuorilegge : Promuovono polizze Rc auto , anche con durata temporanea, via internet senza avere i requisiti per farlo . Motivo per il quale le autorità ora provvederanno ad oscurare il sito. E' quanto rende noto l'...

Salvò Automobilista - premiato vigile Riuscì a tirare fuori conducente da Auto in fiamme : Teramo - Portò in salvo un automobilista rimasto bloccato all'interno dell'auto in fiamme dopo un incidente stradale: per questo Federico Pelusi, vigile del Fuoco in forza al distaccamento di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è stato premiato con una targa che ricorda il suo gesto nel corso di una cerimonia presso il municipio di Pineto. Nella notte dello scorso primo gennaio, l'auto, guidata dal giovane pinetese Mattia Di ...

Caprioli investiti e Auto finita fuori strada : ... Trivero, Mosso fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Caprioli investiti e auto finita ...

L’Auto da rally finisce fuori strada - gli spettatori la spingono in pista : L’auto da rally finisce fuori strada, gli spettatori la spingono in pista E’ successo in Polonia e così il pilota ha potuto terminare la corsa Continua a leggere L'articolo L’auto da rally finisce fuori strada, gli spettatori la spingono in pista proviene da NewsGo.

Revisioni - 64mila Automobili a Genova sono “fuori legge” : il 15% di quelle in circolazione non è in regola : Il 15 per cento delle vetture in circolazione non è in regola. «Un pericolo e un danno per l’ambiente»

Un uomo e un bambino morti nell'Auto finita fuori strada : Due persone, tra cui un bambino, sono morte, e tre sono rimaste ferite in un drammatico incidente stradale avvenuto, poco prima di mezzanotte, nel territorio di Tronzano, sulla provinciale per ...

Taxi e Auto si scontrano e finiscono fuori strada : morti due bimbi - 11 feriti : Nello scontro le auto sono finite fuori strada e avrebbero travolto anche diversi passanti tra cui alcuni ragazzini.Continua a leggere

Auto fuori strada - muore ragazza ventenne nel Vercellese : Un ragazza di 20 anni è morta in un incidente sulla strada provinciale 115, nel territorio comunale di San Germano , Vercelli, . L'Automobile guidata dalla ragazza, per cause ancora da stabilire, è ...