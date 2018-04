Auto contro capriolo | incidente a Gattinara

Auto contro un hotel - l'edificio crolla : almeno dieci morti e cinque dispersi : Un hotel di tre piani è crollato causando la morte di almeno dieci persone a Indore, cittadina dell'India centrale, nello stato del Madhya Pradesh. Imprecisato il numero dei feriti, mentre...

Tesla : Auto scontro mortale aveva pilota Automatico inserito : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Albania - protesta contro pedaggi Autostradali : scontri e feriti : Violenti scontri in Albania tra la polizia e centinaia di cittadini che hanno protestato contro l'introduzione del pedaggio sull'autostrada tra Tirana e il Kosovo. I manifestanti hanno assalito e dato alle fiamme gli sportelli. Ai lanci di sassi dei dimostranti la polizia ha risposto a colpi di manganelli. Secondo i media locali ci sono alcuni feriti tra manifestanti e forze dell'ordine. Il premier albanese Edi Rama parla di "barbara violenza".

Auto contro tir sulla Roma-Napoli Un morto e 5 chilometri di coda : Due incidenti nel giro di un'ora hanno aperto oggi nel modo peggiore l'esodo per le feste di Pasqua sull'A1 Roma- Napoli. Un mezzo pesante si è ribaltato alle 4 nei pressi di Frosinone e circa un'ora ...

Incidente stradale/ Terni-Orte - scontro tra due Auto : morta una donna (oggi 31 marzo 2018) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 31 marzo 2018. Terni-Orte, scontro tra due auto: morta una donna di 57 anni. A Firenze violento impatto tra moto e auto: un morto.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 12:17:00 GMT)

Ragusa - controlli festività pasquali : Autobus non in regola : La Polizia Stradale di Ragusa ha avviato i controlli per le festività pasquali. autobus destinato al trasporto di studenti non in regola.

Francia : spari contro l’Auto di un giornalista in esilio - uccisa la moglie : Preso di mira il giornalista azero Rahim Namazov, rimasto ferito gravemente nell'agguato. Era in Francia da otto anni dopo essere stato imprigionato nel suo Paese.Continua a leggere

Pisa - Auto si schianta contro un albero : Francesco muore a 21 anni : È morto in un incidente stradale Francesco Lucchesi, 21 anni di Montopoli, in provincia di Pisa. Il giovane ha perso il controllo della sua Ford Fiesta, per cause ancora in via di accertamento, e si è schiantato contro un albero. Stava andando a lavorare. Attesi gli esami dell'autopsia per chiarire la dinamica della tragedia.Continua a leggere

Auto contro soldati in Francia : non è terrorismo : Auto contro soldati in Francia: non è terrorismo Il tentativo di investimento nella regione dell’Isere ha fatto scattare la massima allerta. L’individuo alla guida del veicolo è stato fermato dopo una fuga durata un paio di ore Continua a leggere

Pompei - algerino contromano in Auto si schianta contro Santuario/ Arrestato - scatta allarme terrorismo : algerino contromano a Pompei, auto rubata contro la Basilica del Santuario: “Volevo stare più vicino ad Allah”. Un 22enne magrebino è stato Arrestato dopo un gesto sconsiderato(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 18:09:00 GMT)