Aurora Ruffino in Questo nostro amore 80 è Benedetta | il suo personaggio

Iago Garcia in Non Dirlo al Mio Capo 2 con Aurora Ruffino e Sara Zanier : le new entry della fiction con Lino Guanciale : A quanto pare i protagonisti de Il Segreto stanno trovando il loro posto nella televisione italiana e, in particolare, troveremo presto Iago Garcia in Non Dirlo al Mio Capo 2. La seconda stagione della fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale potrebbe andare in onda già in primavera o, addirittura, il prossimo autunno, e sarà a quel punto che il pubblico di Canale 5 avrà modo di riconoscere tra le new entry anche il cattivo Don Olmo ...