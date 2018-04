ATP MIAMI - Isner spezza il tabù! Rimontato Zverev e primo titolo 1000

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2018 : John Isner rimonta e batte Alexander Zverev in tre set : Il sogno americano di John Isner si è avverato: lo statunitense ha battuto in rimonta il tedesco Alexander Zverev nella finale del torneo ATP Masters 1000 di Miami, in Florida. Il punteggio recita 6-7 (4) 6-4 6-4 al termine di una battaglia sportiva durata esattamente 150 minuti. Nel primo set il tie break è stato il giusto epilogo di una partita nella quale non ci sono stati break: tante però le occasioni non sfruttate, soprattutto dallo ...

ATP MIAMI : Zverev in finale contro Isner : ANSA, - ROMA, 31 MAR - E' il tedesco Alexander Zverev il secondo finalista del "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 stagionale, in corso sui campi in cemento di Key Biscayne, in Florida. Il 20enne ...

ATP MIAMI : Zverev in finale contro Isner : ANSA, - ROMA, 31 MAR - E' il tedesco Alexander Zverev il secondo finalista del "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 stagionale, in corso sui campi in cemento di Key Biscayne, in Florida. Il 20enne ...

ATP MIAMI : Del Potro ko - Isner in finale : ANSA, - ROMA, 30 MAR - E' bastata solo un'1h22' a John Isner per battere Juan Martin Del Potro e conquistare l'accesso in finale, nel Miami open, il secondo Master della stagione tennistica, che è ...

ATP MIAMI : Del Potro ko - Isner in finale : ANSA, - ROMA, 30 MAR - E' bastata solo un'1h22' a John Isner per battere Juan Martin Del Potro e conquistare l'accesso in finale, nel Miami open, il secondo Master della stagione tennistica, che è ...

ATP MIAMI - Isner primo semifinalista : Miami , STATI UNITI, - John Isner è il primo semifinalista del ' Miami Open ', secondo Atp Masters 1000 del 2018, dotato di un montepremi di 7.972.535 dollari, in corso sui campi in cemento di Key ...

ATP MIAMI : Cilic ko - avanti Del Potro e Zverev - Tennis : ... rispettivamente out al secondo e terzo turno, nella giornata che manda in scena gli ottavi di finale deve salutare Crandon Park anche Marin Cilic: ad imporre l'alt al croato, numero 3 del mondo e ...

ATP MIAMI 2018 : Juan Martin Del Potro ai quarti di finale - battuto in due set Filip Krajinovic - Video Highlights - : Spiccano le belle giocate di Edera , Video e Gol, LIVE Inghilterra-Italia cronaca e risultato in tempo reale: Inglesi avanti con Vardy LIVE Germania-Brasile, risultato in tempo reale: entra Timo ...

LIVE Juan Martin Del Potro - Filip Krajinovic - ATP MIAMI 2018 : 6-4 6-2 in tempo reale - l'argentino ai quarti : Spiccano le belle giocate di Edera , Video e Gol, LIVE Germania-Brasile, risultato in tempo reale: iniziata la ripresa LIVE Inghilterra-Italia cronaca e risultato in tempo reale: Vardy porta avanti ...

LIVE Juan Martin Del Potro - Filip Krajinovic - ATP MIAMI 2018 : 6-4 4-1 in tempo reale : Stephens batte Kerber 6-1 6-2, a breve in campo Juan Martin Del Potro e Filip Krajinovic Dove seguire il match L'incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport . Juan ...

LIVE Juan Martin Del Potro - Filip Krajinovic - ATP MIAMI 2018 : 1-2 in tempo reale : Spiccano le belle giocate di Edera , Video e Gol, LIVE Germania-Brasile, risultato in tempo reale: le formazioni ufficiali LIVE Inghilterra-Italia cronaca e risultato in tempo reale: formazioni ...

LIVE Juan Martin Del Potro - Filip Krajinovic - ATP MIAMI 2018 : risultato in tempo reale : Notizie sul tema LIVE Serbia Under 21-Italia Under 21, risultato in tempo reale: iniziata la partita LIVE Inghilterra-Italia cronaca e risultato in tempo reale: probabili formazioni LIVE Germania-...

ATP MIAMI - Kokkinakis fuori : va avanti Verdasco : Miami , USA, - Dopo avere eliminato Roger Federer , Thanasi Kokkinakis esce di scena al terzo turno al ' Miami Open ', secondo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 7.972.535 dollari in ...

LIVE Roger Federer - Thanasi Kokkinakis - ATP MIAMI 2018 : 6-3 2-4 in tempo reale : ... a breve inizierà l'incontro tra Roger Federer e Thanasi Kokkinakis Dove seguire il match L'incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport . Roger Federer inizia la ...