Asili nido | a Collecchio aperti tutto l’anno Il sindaco | “Semplifichiamo la vita alle

Napoli - blitz negli Asili nido : la polizia municipale chiude due scuole : asili nido fuori legge e sanzionati dalla polizia municipale. È l'operazione messa in campo dall'unità operativa tutela emergenze sociali e minori, comandata da Giuseppe Cortese...

Asili nido : Campidoglio - da Giunta ok delibera con importanti novità : La Giunta capitolina ha approvato, con ulteriore anticipo rispetto all’anno scorso, la delibera sulla rete dei servizi educativi di Roma Capitale. Il provvedimento conferma gli orientamenti previsti dalla DGC n. 49 del 30/03/2017 prevedendo importanti novità: introduce la possibilità per i nuclei familiari in cui sia presente un genitore con disabilità, la facoltà di presentare istanza […]

Roma : Campidoglio - ecco le novità degli Asili nido : Il Campidoglio ha approvato la delibera sulla rete dei servizi educativi di Roma Capitale – Roma – E’ stato approvato dalla Giunta capitolina, con ulteriore anticipo rispetto all’anno... L'articolo Roma: Campidoglio, ecco le novità degli asili nido proviene da Roma Daily News.

Siracusa. Poliziotti all'asilo nido di via BAsilica - incontro con i bimbi per 'Figure Amiche' : Agenti di polizia questa mattina all'asilo nido Celentano di via Basilica, ma la cronaca non c'entra. Il personale delle Volanti era infatti impegnato nel progetto 'Figure Amiche', un modo per avvicinare i bambini alle divise. Sorriso di ordinanza, hanno chiacchierato e scherzato ...

Vaccini - Asili nido e materne possono rifiutate bimbi non in regola : L'ingresso dei bimbi nei nidi e nelle materne potrebbe essere oggi suscettibile di brutte sorprese. I genitori che fossero infatti sprovvisti della certificazione dell'avvenuta vaccinazione o della ...

Trentamila bambini non in regola con le vaccinazioni e domani scade il termine nelle scuole materne e agli Asili nido : Potrebbero essere circa 30mila i bambini sotto i sei anni non in regola con la documentazione per le vaccinazioni, ma di questi è impossibile sapere quanti non saranno ammessi a scuola perché ogni Regione si comporterà in modo diverso. Lo afferma il past president della Società italiana di Igiene, Carlo Signorelli, alla vigilia della scadenza del termine del 10 marzo per la presentazione dei certificati vaccinali ...

Fontana nuovo Governatore Lombardia - Asili nido gratis primo atto : Milano, 5 mar. , askanews, Una 'buona vittoria' sulla base della quale 'riprenderemo il cammino di continuità del buon governo del centrodestra degli ultimi vent'anni' in Lombardia. Si è presentato ...

"Quoziente familiare e Asili nido gratuiti. Così usciremo dalla crisi" : La famiglia non è mai stata trattata dalla politica in modo organico come un soggetto unico ma sempre in modo frammentario. Si varano provvedimenti per tutelare i minori poi per i disabili poi per ...

Fisco - 730 precompilato : entrano Asili nido e terzo settore : La dichiarazione dei redditi precompilata fa nuovi passi in avanti, introducendo quest'anno anche le rette per asili nido e le erogazioni liberali. In particolare gli asili nido dovranno trasmettere ...

NAS chiudono 2 Asili nido senza autorizzazione e scarsamente igenici nel chietino : Chieti - Sospensione dell'attività per due nidi d'infanzia della provincia di Chieti. Le chiusure sono state disposte a seguito di controlli dei Carabinieri del Nas di Pescara i quali hanno accertato che le due strutture erano prive di autorizzazioni. In un caso i militari per la tutela della salute hanno documentato, oltre all'assenza di autorizzazioni, inadeguatezze igienico sanitarie e strutturali, come assenza di spazi ...

Fact Checking - Grasso : '25mila neomamme hanno abbandonato il lavoro perchè non ci sono gli Asili nido' : Sulla carriera delle neomamme pesa il fattore asili nido. Pietro Grasso, presidente del Senato e leader di Liberi e Uguali, nelle sue due ultime apparizioni televisive , Unomattina e Otto e Mezzo del ...