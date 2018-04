Ascolti di Hawaii Five-0 8 in rialzo con l’episodio diretto da Alex O’Loughlin | rinnovo

optimaitalia

(Di domenica 1 aprile 2018) L'episodiodaO'Loughlin, al suo debutto come regista, ha portato fortuna aglidi-0 8. Negli Stati Uniti, l'ultimo appuntamento con la serie targata CBS ha registrato 7.7 milioni di spettatori e un rating demografico di 1.0 sulla fascia 18-49. I numeri sono in aumento rispetto a quelli della scorsa settimana (dove il rating era di 0.9 e glidi 7.6 milioni), nonostante-0 8 venga trasmesso il venerdì, nella serata poco competitiva e scarsamente vista dal pubblico americano.Visti i buoni risultati, CBS potrebbe optare per ilanticipato, e le condizioni per la conferma del nono anno ci sono tutte. Proprio in una recente intervista,O'Loughlin aveva dichiarato di essere pronto a contrattare con il network americano per restare un'altra stagione nel cast di-0. Infatti, inizialmente l'interprete di Steve ...