Arsenal-Stoke City in diretta | 0-0 risultato LIVE

Probabili Formazioni Arsenal-Stoke City - Premier League 01-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Arsenal-Stoke City, Premier League 2017/2018, Ore 14.30: Ozil in dubbio nei Gunners; Potters con due assenze pesanti. La domenica di Pasqua di Premier League, valevole per la 32^giornata, si aprirà con la sfida dell’Emirates Stadium tra i padroni di casa dell’Arsenal e lo Stoke City. Gunners che nell’ultimo turno di campionato sono tornati a vincere, ai danni del Watford, ma che ancora non ...