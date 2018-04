Aprile 2018 tra anniversari ed eventi

gqitalia

: #HarryStyles lunedì 2 aprile al Mediolanum Forum di Milano ?? ?? Gli orari: 18:30 > Apertura Porte 20:00 > Mabel 21:… - LiveNationIT : #HarryStyles lunedì 2 aprile al Mediolanum Forum di Milano ?? ?? Gli orari: 18:30 > Apertura Porte 20:00 > Mabel 21:… - M5S_Europa : Grazie al M5S Europa, dal primo aprile, potremo guardare online, senza alcun sovrapprezzo, i servizi acquistati in… - Roma : Nel Giardino #Giapponese dell’ @OrtoRoma si celebra la bellezza dei #ciliegi in fiore. Sabato 7 e domenica 8 aprile… -

(Di domenica 1 aprile 2018) 1Oggi è il giorno in cui si celebra la Pasqua. Nel 1925, viene messo in funzione a Milano il primo semaforo della storia in Italia all’incrocio tra piazza del Duomo, via Orefici e via Torino. Più tardi, nel 1976, Steve Jobs e Steve Wozniak fondano la Apple Inc: partono da un garage in California e nel giro di pochi anni porteranno l’azienda in cima alla lista delle società più quotate al mondo. 2Cinquant’anni fa, usciva nelle sale statunitensi 2001: Odissea nello spazio, il capolavoro visionario di Stanley Kubrick premiato con un Oscar per gli effetti speciali. In questo stesso giorno, nel 2005, la scomparsa di Papa Giovanni Paolo II. 3Quarantacinque anni fa, la prima chiamata da un telefono cellulare portatile: Martin Cooper della Motorola scese in strada e chiamò uno dei titolari della principale azienda concorrente, la Bell System (nata dalla ...