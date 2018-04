App Android | il Play Store suggerisce versioni Lite e GO

WHATSApp VS CHATWATCH/ Arriva l’App che ti spia : rimossa dall'App Store - ma su Android... : WHATSAPP vs CHATWATCH: Arriva l’app che ti spia quando sei online e che capisce con chi hai chattato. Una nuova applicazione per “stalkerizzare” i propri contatti(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 17:08:00 GMT)

WhatsApp beta porta novità per la funzione di cambio numero su Android : WhatsApp beta introduce qualche modifica per la funzione di cambio del numero di telefono: ora viene fornita la possibilità di avvisare automaticamente i contatti del cambiamento, scegliendone eventualmente solo alcuni specifici. L'articolo WhatsApp beta porta novità per la funzione di cambio numero su Android proviene da TuttoAndroid.

Sfondi Android : App per scaricarli : La cosa che più distingue Android da iOS è la profonda personalizzazione a livello estetico e funzionale che offre. Già senza permessi di root si può ottenere una homescreen dal look molto più accattivante. Questo anche grazie ai tanti sviluppatori e grafici che aggiungono e aggiornano costantemente nuovi launcher, icon pack e widget. In questo articolo, però, saranno mostrati le migliori app e i migliori siti per un altro importante componente ...

Il Samsung Galaxy Note 9 Appare su Geekbench con Android 8.1 Oreo : Il Samsung Galaxy Note 9 sta muovendo i primi passi verso l'esordio sul mercato e nelle scorse ore è apparso nel database di Geekbench con nome SM-N960U L'articolo Il Samsung Galaxy Note 9 appare su Geekbench con Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Camera NX è forse la migliore App Fotocamera per Android : Camera NX è forse la migliore app FotoCamera per Android basata sulla Google FotoCamera. Scaricate subito la nuova versione Scarica APK Camera NX versione 7.4 Rilasciata la nuova versione di Camera NX, forse l’applicazione fotoCamera migliore per Android, che con l’aggiornamento 7.4 si basata sulla Google FotoCamera 5.2 ed ovviamente riprende tante funzioni e ne […]

Play Store : sconti fino all’80% su App e giochi Android e sono ben 25 i titoli gratuiti : Ci sono ben 57 tra app e giochi in offerta sul Play Store. Di questi saranno 25 i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste forse un modo migliore per iniziare la settimana che ci avvicina a Pasqua? L'articolo Play Store: sconti fino all’80% su app e giochi Android e sono ben 25 i titoli gratuiti proviene da TuttoAndroid.

Un malware si nasconde in alcune App Android per i QR Code : I ricercatori SophosLabs hanno scovato un nuovo malware all'interno di alcune applicazione per Android del Google Play Store: ora sono state rimosse, ma sono state scaricate da decine di migliaia di utenti. L'articolo Un malware si nasconde in alcune app Android per i QR Code proviene da TuttoAndroid.

Hai uno smartphone lento? Android lancia le versioni lite di alcune App : (Foto: Reddit u/banksio) Com’è possibile che nel 2018 alcune app, comprese quelle alla base dell’esperienza d’uso quotidiana degli smartphone, siano ancora soggette a rallentamenti o addirittura scattino fastidiosamente durante lo scorrimento delle schermate? Tra la maggioranza dei proprietari di smartphone in realtà la sensazione è più familiare di quanto si possa immaginare, motivo per cui Google sta attivando una funzione ...

Fresche di giornata le App Android gratis oggi 27 marzo : ecco la lista : Sono state appena diffuse le app Android gratis che potrete scaricare a condizioni vantaggiose probabilmente solo oggi 27 marzo, senza ovviamente dimenticare quelle che nel Play Store risultano disponibili ad un prezzo più basso. Prima di esaminare l'elenco più da vicino, occorre tener presente che la durata di queste campagne è calata notevolmente, visto che siamo passati da una cadenza settimanale, ad una quasi giornaliera. O al massimo ...

L’App Facebook per Android raccoglie i dati di telefonate - SMS e MMS : Dylan McKay ha scoperto che, oltre i suoi contatti, Facebook ha memorizzato due anni di metadati di chiamate telefoniche dal suo smartphone Android L'articolo L’app Facebook per Android raccoglie i dati di telefonate, SMS e MMS proviene da TuttoAndroid.

L'App Android di Twitch ora supporta anche le Estensioni - download apk - : Si tratta appunto di Estensioni al celebre servizio di streaming che consistono in riquadri interattivi sviluppati da creatori di terze parti che mirano ad espandere l'esperienza di streaming , ...

Bloccare App Android che accedono ad Internet : Firewall per Android : NetGuard è un’applicazione per Android che fa da Firewall e Bloccare connessioni indesiderate da ogni singola app che accede ad Internet Download APK NetGuard: Firewall personalizzabile per Android senza ROOT La sicurezza non è mai troppa quando si parla della privacy dei propri dati e file e usare un filtro per impedire alle applicazioni di […]

Le Instant Apps e un bug con PackageManager su Android 8.0 Oreo : Le Instant Apps rompono il PackageManager: piccolo problema sui dispositivi con Android 8.0 Oreo, dove i comandi dedicati forniscono liste vuote. L'articolo Le Instant Apps e un bug con PackageManager su Android 8.0 Oreo proviene da TuttoAndroid.

“Windows Phone più Apprezzato di Android e iOS? Non mi meraviglia!” – [LA VOCE DEL POPOLO] : Ecco ritrovati all’ennesima “puntata” della nostra rubrica i cui protagonisti dei nostri articoli siete voi: “La VOCE del popolo”! Dopo aver visto nell’ultimo articolo le problematiche riguardanti l’innovazione del mercato smartPhone e la necessità di rivoluzionare con Surface Phone, quest’oggi abbiamo selezionato per voi un commento riguardante Windows Phone, iOS e Android: quale tra i tre sarà il ...