Anziano consuma rapporto intimo in Apecar con giovane rumena | maxi multa

(Di domenica 1 aprile 2018) L'amore non ha eta': una massima che un settantanovenne di origine romagnola ha applicato alla lettera. Peccato che l'arzillosi divertisse ad effettuare le sue performance all'interno di un #ed in un luogo piuttosto frequentato. Il focoso nonno è stato sorpreso dai carabinieri mentreva uncompleto con una trentaduenne. L'episodio si è verificato il 27 marzo a Cervia con l'uomo che non ha trattenuto il suo impeto non lontano da occhi indiscreti. I sospiri sempre più profondi e i gemiti hanno attirato l'attenzione residenti che hanno pensato bene di interrompere immediatamente lo spettacolo a luci rosse. Sul posto sono intervenuti VIDEO gli uomini dell'Arma che hanno invitato la coppia a ricomporsi immediatamente ed a riferire le generalita'. Il momento di passione del nonnino è stato bruscamente interrotto da quel carabiniere che gli ...