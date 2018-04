Antonio Banderas tra Stella e Nicole Kimpel

Antonio Banderas - testa rasata e tonaca bianca alla processione : tornato come ogni anno a Malaga , in Spagna, insieme alla fidanzata Nicole Kimpel e alla figlia Stella per celebrare la Domenica delle Palme. Come da tradizione , Antonio Banderas si è unito ai fedeli ...

Il 13º guerriero : trama - cast e curiosità del film con Antonio Banderas : Pellicola dalla gestazione travagliata, Il 13° guerriero si basa su un romanzo di Michael Crichton (autore anche di Jurassic Park) che, a sua volta, adopera come spunto il poema epico anglo-sassone Beowulf. Il film va in onda su Rai3 lunedì 19 febbraio a cominciare dalle 21.15. Il 13º guerriero : il trailer Il 13º guerriero : la trama Alle soglie dell’anno Mille, nella raffinata Baghdad, il giovane Ahmed Ibn Fahdlan vive in una posizione ...

Selena Gomez nel cast di The Voyage of Doctor Dolittle - un nuovo ruolo cinematografico insieme a Ralph Fiennes e Antonio Banderas : Selena Gomez nel cast di The Voyage of Doctor Dolittle, il nuovo film di Stephen Gaghan, atteso per il prossimo anno nelle sale cinematografiche. L'ex stellina Disney avrebbe firmato il contratto per il ruolo nel film The Voyage of Doctor Dolittle, ispirato al celebre dottore capace di comunicare con gli animali. La storia è tratta dai romanzi per ragazzi dello scrittore inglese Hugh Lofting, che risalgono agli anni '20. Selena Gomez, ...