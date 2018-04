Anthony Joshua e Deontay Wilder | la boxe torna ' cinematografica'

Anthony Joshua - icona imbattibile della boxe : ora chi sfiderà? Wilder per la riunificazione totale - suggestioni Fury e Klitschko : Il mondo della boxe abbraccia un campione vero con delle caratteristiche fisiche spaventose e in grado davvero di dominare sul ring. Anthony Joshua è davvero un pugile imbattibile? Questo è quello ...

Boxe - Anthony Joshua in trionfo : Joseph Parker si arrende ai punti. Campione del Mondo WBA - WBO - IBF dei pesi massimi : Anthony Joshua ha sconfitto Joseph Parker ai punti (118-110, 118-110, 119-109) e si è così laureato Campione del Mondo dei pesi massimi per le sigle WBA, WBO, IBF, IBO. Al Principality Stadium di Cardiff, davanti a 78mila spettatori, il britannico non ha avuto alcun problema contro il rivale neozelandese ma per la prima volta in carriera non è riuscito a trionfare per ko: dopo 20 successi prima del limite, il 28enne è stato costretto al ...

Anthony Joshua : 'Tyson? Il più cattivo del pianeta - non voglio essere come lui' Video : Povero Mike Tyson. Non perché sia sempre tirato in ballo quando si tratta di fare i classici paragoni con pugili successivi alla sua epoca, quello è normale. 'Iron Mike' è certamente tra i #pesi massimi più forti di sempre per potenza, aggressivita' e cattiveria agonistica. Soprattutto, era un 'personaggio' nel senso letterale del termine perché era conosciuto anche da chi non va la #boxe ed era diventato soggetto di frasi e luoghi comuni. ...

