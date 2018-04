“Ancora da capire” Frizzi | il “mistero” che lo riguarda A pochi giorni dalla morte

caffeinamagazine

(Di domenica 1 aprile 2018) Fabrizioera uno dei conduttori italiani più amati. Erano 40 anni che il pubblico lo seguiva in tv e, in tutto quel tempo, si era sempre fatto volere bene. Era gentile, generoso, mai esagerato, educato, rispettoso e il pubblico lo amava e lo considerava uno di casa. La sua, di conseguenza, ha sconvolto tutti. Nessuno voleva dirgli addio. Nessuno si aspettava unatanto repentina. È vero, a ottobre 2017 aveva avuto un malore – un’ischemia – che lo aveva tenuto lontanotv per qualche mese. Fino a dicembre, quando poi è tornato in televisione, lo aveva sostituito a L’Eredità, l’amico e collega Carlo Conti. Era felice ed emozionato come un bimbo, quando era tornato in tv dal suo pubblico che lo aspettava con ansia e che lo ha accolto con un affetto enorme. A distanza di neanche una settimanadel conduttore – che lascia la moglie Carlotta Mantovan e la ...