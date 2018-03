Amici 17 | Riki Marcuzzo critica i concorrenti | Teste di ca*zo

blogo

(Di domenica 1 aprile 2018) Riccardo, ilesploso con la sedicesima edizione di, sabato 31 marzo si è ritrovato davanti alla tv per osservare le gesta dei nuovidel talent show condotto e ideato da Maria De Filippi. Quando le due squadre del serale si sono formate e tantihanno cominciato a piangere perché separati dai propri "affetti", il cantante si è sfogato su Instagram:"Vergogna a tutti i ragazzi presi per il serale che piangevano perché non erano in squadra con il proprio amico o fidanzato. Pensate a chi non ce l'ha fatta e non ce la farà mai e pensate a farvi il culo per emergere. Siete lì per cantare e ballaredi cazzo", ha scritto.prosegui la lettura17,: "di" pubblicato su TVBlog.it 01 aprile 2018 00:42.