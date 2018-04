Amadeus | le commoventi parole su Fabrizio Frizzi

Blastingnews

(Di domenica 1 aprile 2018) #, uno dei più grandi conduttori di quiz in Italia, è stato un grande amico di #ed ha avuto l'onore di condurre ben due programmi presentati anche VIDEO dal suo compianto collega, ossia ''L'eredita''' dal 2002 al 2006 e dal 2016 I Soliti Ignoti. Il conduttore originario di Ravenna, si è presentato davanti alle telecamere gentile e sorridente, ma afflitto, durante la visita alla camera ardente del presentatore romano. Nessuno si aspettava che un conduttore come, ci potesse lasciare a soli 60 anni dopo un'intera vita dedicata alla passione per la televisione, ma anche al bene degli altri. Come può testimoniare Valeria Favorito, che da bambina le fu donato dal conduttore il midollo per poter sopravvivere da una malattia. La donna non ha mai dimenticato il gesto ed aveva invitato il conduttore al suo matrimonio. Un evento a cui, ...