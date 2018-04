Alle 2 39 di stanotte dallo spazio cade Tiangong 1

Alle rta meteo Sardegna : da stanotte venti forti e mareggiate : La protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse a partire dalle 3 di stanotte sino alla mezzanotte di domani. Si prevedono venti anche di burrasca forte sui mari occidentali e meridionali davanti alla Sardegna con mareggiate lungo le coste esposte avvertenze. Viene raccomandata la massima prudenza se ci si trova alla guida di un’auto o di una moto con particolare attenzione nei tratti stradali piu’ esposti, come ...

Maltempo - Allerta fiumi a Modena : tre ponti chiusi stanotte : Prosegue il monitoraggio dei fiumi sul territorio del Comune di Modena e, nella serata, in orario che sarà definito nelle prossime ore, è prevista la chiusura in via precauzionale del transito sui ponti: Ponte Alto e ponte dell’Uccellino sul fiume Secchia e ponte vecchio di Navicello sul fiume Panaro. Se le condizioni lo richiederanno potrà essere chiusa anche strada Curtatona. Lo riporta una nota dell’amministrazione comunale. Sono, ...