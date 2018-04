Allarme per due cani bloccati in mezzo al Talvera

NAPOLI E BRINDISI - Allarme BABY-GANG/ Dipendente McDonald's aggredito. E prendono a pugni 16enne per derubarlo : NAPOLI e BRINDISI, ALLARME BABY-GANG: un Dipendente del McDonald's è stato aggredito perché aveva chiesto a dei ragazzini di lasciare il fast-food che stava per chiudere. In Puglia invece..(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 12:58:00 GMT)

Allarme sicurezza - Colosseo blindato a Roma per la Via Crucis : Roma, , askanews, - Aumentate le misure di sicurezza a Roma per la Pasqua e Colosseo blindatissimo per la tradizionale Via Crucis del Papa, con via dei Fori Imperiali e le vie intorno chiuse al ...

Napoli - nuovo Allarme bomba nella metro per un pacco sospetto : nuovo allarme bomba stamattina sulla metropolitana Linea 1 per un pacco sospetto lasciato alla stazione Colli Aminei. Circolazione sospesa per alcuni minuti. A distanza di poche ore dall'allarme di ...

“Allarme acqua alta” - gli albergatori di Venezia furibondi per le previsioni meteo-catastrofe : “Allarme acqua alta”, gli albergatori di Venezia furibondi per le previsioni meteo-catastrofe Dopo la pubblicazione della notizia che a Pasqua si sarebbe raggiunto un livello di 150 cm sarebbero piovute disdette. Continua a leggere

“Ecco come spiare amici - fidanzate e chi vi pare”. Whatsapp - Allarme tra gli utenti : una nuova app permette di tenere sotto controllo la vita virtuale (e non solo) dei nostri contatti. Funziona così : Il dibattito su come tutelare al meglio la propria privacy in tempi come questi, dove ogni informazioni fornita attraverso i social può potenzialmente fare il giro della rete, è ormai cosa trita e ritrita. L’uscita di ogni applicazione o piattaforma rimette però la tematica al centro della scena, aumentando i pericoli che gli utenti, soprattutto i meno accorti, possono correre anche semplicemente utilizzando il proprio telefonino. ...

Terremoti - quanto ci vuole per dare l’Allarme? : Allertare la popolazione il prima possibile in caso di terremoto è una misura essenziale per la sopravvivenza e per limitare i danni fisici. Ma non sempre è possibile. Ed è oggi scientificamente provato che più intensa è la scossa, più è difficile (e lento) il processo di allerta. Perché? Ce lo spiega questa animazione, realizzata grazie al lavoro di un gruppo di scienziati al lavoro tra Menlo Park e il CalTech di Pasadena, che ha appena ...

Fiorentina : Allarme per Badelj : ANSA, - FIRENZE, 28 MAR - Fiorentina preoccupata per le condizioni di Milan Badelj uscito per infortunio durante l'amichevole della Croazia contro il Messico. Il centrocampista ha riportato un ...

NBA - Allarme LaMarcus Aldridge : gli Spurs perdono il loro leader? : Se non bastasse una stagione in cui lo status di salute di Kawhi Leonard è rimasto avvolto dal mistero, neppure la dinamica dell'incidente che nel secondo quarto ha tolto dalla gara LaMarcus Aldridge ,...

“Gli airbag sono pericolosi”. L’Allarme della casa automobilistica che ha disposto il ritiro delle sue quattro ruote. La lista dei modelli interessati dal richiamo : Milioni di modelli richiamati di colpo, per un allarme che ha spaventato gli automobilisti di tutto il mondo. Una notizia che sta rimbalzando sui siti in queste ore quella che riguarda la Toyota, che a causa di un difetto all’airbag si è trovata costretta a chiedere la restituzione di molti modelli acquistati recentemente, tutti prodotti dal fornitore giapponese Takata. A spiegare il motivo di questa emergenza è la testata Il ...

Fabrizio Frizzi - emorragia cerebrale causa della morte/ Ischemia un Allarme : le voci sul tumore inoperabile : Fabrizio Frizzi, l'emorragia cerebrale causa della morte è un tumore non operabile? Parte il dibattito dopo un articolo di Melania Rizzoli su Libero che approfondisce la natura del trauma(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 00:12:00 GMT)

“Allarme meningite” - chiuse due discoteche. Torna la paura nella città italiana per un focolaio accertato : due ricoveri e controlli serrati : Torna la paura e l’allarme legato alla presenza di un focolaio di meningite. Negli ultimi tre mesi, quindi dal dicembre dello scorso anno, in tutta la regione Sardegna sono stati accertati ben 8 casi, di cui due mortali. Soltanto negli ultimi due giorni una donna di 40 anni è stata ricoverata con i sintomi di questa patologia, anche se pare possa escludersi che si tratti dell’infezione, ed un ragazzo di 21. Nel ...

Aumenti Iva - perché governo e Parlamento sono in Allarme : Il problema del possibile incremento delle aliquote, prima che dal nuovo esecutivo, potrebbe essere affrontato dalle commissioni speciali