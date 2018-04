Alessandro Fiori | morto in Turchia | ' Ricoverato per un malore | escluso l' omicidio'

Alessandro Fiori - trovato morto in Turchia : ipotesi infarto - ma ci sono troppi dubbi : La procura di Roma indaga per omicidio, ma secondo la stampa turca Alessandro Fiori, l'italiano trovato morto a Istanbul pochi giorni...

Alessandro Fiori è morto a Istanbul per un infarto? : Aggiornamento domenica 1 aprile 2018 - I media turchi stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita di Alessandro Fiori a Istanbul. Secondo quanto emerge dalle indagini, il manager italiano potrebbe essere morto per infarto e, cadendo, avrebbe sbattuto la testa. Questo sospetto si è fatto strada perché il giorno prima della scomparsa Fiori era stato ricoverato in ospedale dove era stato portato dopo un allarme lanciato da alcuni ...

Alessandro Fiori morto di infarto a Istanbul - la convinzione della stampa turca : Potrebbe essere stato colpito da infarto ed essere caduto sugli scogli dove si sarebbe fracassato il cranio. Infine sarebbe stato trascinato dalla corrente in mare Alessandro Fiori, il giovane originario di Soncino (Cremona), trovato morto mercoledì sera a Istanbul. Era partito per la metropoli turca il 12 marzo e due giorni dopo di lui non si era saputo più nulla. Il suo cadavere è stato visto da alcuni passanti in acqua, ...

Soncino. Alessandro Fiori stroncato da un infarto : Si infittisce di mistero la morte di Alessandro Fiori. Il manager di Soncino è stato trovato morto in Turchia con il

Alessandro Fiori - italiano morto a Istanbul/ "Malore in Turchia - ricoverato in ospedale" : ultime testimonianze : Alessandro Fiori, trovato morto l'italiano di Cremona scomparso in Turchia dal 12 marzo: cadavere con cranio fracassato nel porto di Istanbul. Video, ultime notizie e aggiornamenti(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 19:27:00 GMT)

Chi era Alessandro Fiori - l'italiano morto a Istanbul : Alessandro Fiori aveva 33 anni ed era originario di Soncino, comune della provincia di Cremona. Da tempo viveva a Milano, dove faceva il rappresentante per una multinazionale che produce impianti di ...

Alessandro Fiori - ITALIANO MORTO IN TURCHIA/ A Istanbul era ricoverato in ospedale : ripreso dalle telecamere : ALESSANDRO FIORI, trovato MORTO l'ITALIANO di Cremona scomparso in TURCHIA dal 12 marzo: cadavere con cranio fracassato nel porto di Istanbul. Video, ultime notizie e aggiornamenti(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 16:11:00 GMT)

Tanti misteri sulla morte di Alessandro Fiori a Istanbul : La polizia turca non esclude l'ipotesi di suicidio. Sarà l'autopsia a ricostruire le sue ultime ore in Turchia -

Turchia - Alessandro Fiori morto a Istanbul/ Omicidio o suicidio? Le ferite sospette (Chi l'ha visto?) : Alessandro Fiori, trovato morto l'italiano di Cremona scomparso in Turchia dal 12 marzo: cadavere con cranio fracassato nel porto di Istanbul. Video, ultime notizie e aggiornamenti(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 14:00:00 GMT)

Testimoni alla tv turca raccontano il giorno dopo la scomparsa di Alessandro Fiori : "È svenuto in strada ed è stato portato in ospedale" : Il 15 marzo Alessandro Fiori sarebbe stato in ospedale, precisamente all'Haseki Research And Training Hospital, in zona Fatih, al centro storico di Istanbul, dopo essere svenuto in strada. È quanto ipotizza la trasmissione televisiva Muge Anli ile Tatli Sert in un servizio. Alcuni Testimoni hanno riferito che il 33enne manager cremonese, trovato in mare senza vita il 29 marzo a poche centinaia di metri dallo storico Palazzo Topkapi, ...

Trovato il cadavere di Alessandro Fiori : Aggiornamento giovedì 29 marzo 2018, ore 14:45 - È arrivata la conferma del Ministero degli Esteri: il corpo riTrovato a Istanbul è di Alessandro Fiori. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi della zona storica del palazzo di Topkapi, è stato portato sulla riva del quartiere di Sarayburnu dalla corrente del mare. Il corpo è stato portato presso l'Istituto di medicina forense locale per effettuare il test del Dna e accertare le cause della ...

ITALIANO SCOMPARSO A ISTANBUL - TROVATO CADAVERE DI Alessandro FIORI/ Procura di Roma indaga per omicidio : ALESSANDRO FIORI, TROVATO morto l'ITALIANO di Cremona SCOMPARSO in Turchia dal 12 marzo: video e ultime notizie, CADAVERE con cranio fracassato nel porto di ISTANBUL. Esame dna(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 20:56:00 GMT)

Alessandro Fiori - italiano scomparso a Istanbul trovato morto/ Testimone 'doveva incontrare una persona' : Alessandro Fiori, trovato morto italiano scomparso in Turchia, a Istanbul. Ultime notizie: cadavere con cranio fracassato, i dubbi sulle ferite.

Alessandro Fiori - italiano scomparso a Istanbul trovato morto/ Testimone "doveva incontrare una persona" : Alessandro Fiori, trovato morto l'italiano di Cremona scomparso in Turchia dal 12 marzo: video e ultime notizie, cadavere con cranio fracassato nel porto di Istanbul. Esame dna(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 19:36:00 GMT)