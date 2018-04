Al via esercitazioni militari di USA e Corea del Sud

Giochi - Seul-Usa rinviano esercitazioni : 17.40 Il presidente americano Trump ha concordato con il presidente sudcoreano Moon Jae-in di fermare le manovre militari durante i Giochi olimpici invernali di Seul, che si terranno il prossimo mese. In particolare,l'amministrazione Trump, ha spiegato il portavoce del Pentagono Rob Manning, ha deciso di far slittare l'esercitazione militare annuale. La decisione ha lo scopo di allentare la tensione nella crisi con la Corea del Nord.