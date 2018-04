Agnellino di Pasqua legato per ore sotto l’altare in chiesa | protestano gli animalisti

Agnellino di Pasqua legato per ore vicino all'altare. Il suo pianto ha commosso tutti : L'Agnellino esposto nel sepolcro allestito per il Giovedì santo nel santuario della Madonna di Cotrino, a Latiano, in provincia di Brindisi, che tante polemiche sta suscitando in queste ore nel mondo animalista ma non solo, in realtà, avrà un destino molto migliore di quello riservato in questi giorni a tanti suoi 'fratellini'. Lo ha confermato il priore del santuario, don Antonio Semerano, ...