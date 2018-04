Addio Luigi | l' ultimo De Filippo | un comico colto

Addio a Luigi - ultimo erede della dinastia dei De Filippo : L'attore e regista, 87 anni, era figlio di Peppino e nipote di Eduardo. Dal teatro di famiglia a quello classico, recitò anche in molti film Addio a una delle più grandi dinastie che il teatro ...

Luigi De Filippo morto - Addio all’attore e regista : aveva 87 anni. Ultimo erede della storica dinastia del teatro : È morto a Roma, all’età di 87 anni, Luigi De Filippo , attore, regista e sceneggiatore di teatro nato a Napoli il 10 agosto del 1930. Negli anni Sessanta era apparso in qualche film della commedia all’italiana, ma il teatro è sempre stato il suo grande amore e a quello aveva dedicato gran parte della sua vita diventando tra l’altro, nel 2011, direttore del teatro Parioli di Roma, diventato teatro Parioli-Peppino De Filippo , dove è stato in scena ...

Addio a Luigi De Filippo - ultimo erede della dinastia di attori : Lutto per il mondo del teatro: è morto a 87 annu a Roma l'attore, regista e commediografo Luigi De Filippo.Nato a Napoli il 10 agosto, Luigi era figlio di Peppino De Filippo e nipote di Eduardo. Era l'ultimo erede della storica dinastia. Fino a metà gennaio era stato in scena, con "Natale in casa Cupiello", al Teatro Parioli di Roma di cui era direttore artistico. "Un risarcimento della vita", l'aveva definito nella sua ultima intervista a ...