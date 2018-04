Aci Catena | Trecastagni e Misterbianco | network impresa | mafia | politica e colletti

Calcio femminile - le migliori italiane della sedicesima giornata di Serie A : Bonansea scatenata - il graffio di GiAcinti : La sedicesima giornata della Serie A di Calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus e Brescia. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide disputate. BARBARA Bonansea (JUVENTUS): Slalomeggia come il George Weah dei bei tempi, la giocatrice della Juve incanta in campo. Una doppietta, una traversa al termine di un’azione sontuosa e una prestazione nel suo insieme da urlo. Nessuna riesce ...

“Non ti sei regolata!”. Uomini e Donne - i fan contro Sara per ‘quel’ dettaglio. “Non riesco nemmeno a guardarti” - dice Lorenzo prima di bAciarla in esterna e - in quel preciso istante - in rete si scatena il caos : critiche a non finire per la tronista : Uomini e Donne, come di consueto la nuova settimana comincia con il trono classico. Quindi Sara, Nilufar, Nicolò e Mariano. Ma la parte più succosa riguarda la prima tronista, la Affi Fella che, come dicevano le anticipazioni, ha baciato Lorenzo Riccardi. Ma sono andate in onda anche le esterne con altri due corteggiatori, Nicolò Fabbri e Luigi Mastroianni. Il primo ha organizzato un giro sul quad, ma la tronista ha voluto evitare e ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone - il bAcio troppo hot scatena la polemica : Difficile contenere la passione per due tipi calienti come Belen Rodriguez e Andrea Iannone: d’altronde lei è argentina, e lui ha quell’aria da bad boy che la dice lunga sulla sua virilità. Ecco quindi che il loro ultimo bacio social ha scatenato una bufera sul web, dove molti utenti hanno criticato la coppia per l’incapacità di frenarsi in pubblico. Ma che cosa è successo di preciso? Il tutto si è svolto durante una delle ...

Maltempo - la tempesta Emma si scatena sulla Spagna : temperature glAciali - intense nevicate e venti a 100 km/h [GALLERY] : 1/29 ...

Nilufar - Sara e Lorenzo : incredibile. Che colpo di scena al trono classico! Dopo il bAcio - ecco che fa il corteggiatore ‘conteso’. E in studio si scatena il caos : Uomini e Donne, trono classico: ancora un colpo di scena. E, ancora una volta, erano azzeccate le previsioni dei fan che, sui social, avevano subito notato degli indizi. Protagonisti della vicenda le solite troniste, Nilufar Addati e Sara Affi Fella, e il solito corteggiatore che ormai si contendono da settimane, Lorenzo Riccardi. Breve riassunto per chi si fosse perso qualche passaggio fondamentale. Poco tempo fa Lorenzo si è dichiarato ...

Tina Cipollari e Domenico/ Uomini e Donne : il bAcio del cavaliere alla dama scatena le polemiche : bacio per Tina Cipollari e Domenico nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne: il cavaliere continua a corteggiare, con modi piuttosto decisi, la bionda opinionista.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 14:13:00 GMT)

Sanremo - emozione Baudo. Favino-Hunziker scatenati su DespAcito. Sting made in Italy - duetto Baglioni-Leosini. Vecchioni "insegna" - : Anche la seconda serata del Festival di Sanremo è giunta al termine. E' il momento quindi di svelare la classifica votata della Sala Stampa. Classifica che puo' mutare...

Sanremo - emozione Baudo. Favino-Hunziker scatenati su DespAcito. Sting made in Italy - duetto Baglioni-Leosini. Vecchioni "insegna" - DIRETTA : Entra Vecchioni Prima di conoscere il giudizio della sala stampa è il momento dell'ultimo ospite della serata Roberto Vecchioni. "Samarcanda" è un cult! ...

Sanremo - ovazione per Baudo. Favino-Hunziker scatenati su DespAcito. Sting made in Italy - duetto Baglioni-Leosini. Vecchioni "insegna" - DIRETTA : Entra Vecchioni Prima di conoscere il giudizio della sala stampa è il momento dell'ultimo ospite della serata Roberto Vecchioni. "Samarcanda" è un cult! ...

Sanremo 2018 - Pierfrancesco Favino si scatena sulle note di "DespAcito" : Pierfrancesco Favino super sexy nella seconda puntata del Festival di Sanremo: si scatena sulle note di Despacito, il tormentone latino di Luis Fonsi, dopo una gag in cui finge di voler introdurre un momento culturale dedicato alla poesia di Garcia Lorca.La voglia di ballare è incontenibile e così l'attore molla il leggio e trascina anche Claudio Baglioni nel movimento di bacino prima di lanciarsi in un ballo senza freni con ...

Sanremo - ovazione per Baudo - Favino e Hunziker scatenati su DespAcito. Sting canta in italiano e Baglioni duetta con la Leosini - DIRETTA : Ora Sting Il primo ospite internazionale della 68ma edizione del festival è Sting che per omaggiare la canzone italiana canta "Mad aboud you" nella versione italiana tradotta da...

Sanremo - ovazione per Baudo - Favino e Hunziker scatenati su DespAcito. Sting canta in italiano e Baglioni duetta con la Leosini - DIRETTA : Ora Sting Il primo ospite internazionale della 68ma edizione del festival è Sting che per omaggiare la canzone italiana canta "Mad aboud you" nella versione italiana tradotta da...

Sanremo la seconda serata - Applausi per Baudo. Favino e Hunziker scatenati su DespAcito. Sting canta in italiano - DIRETTA : Ora Sting Il primo ospite internazionale della 68ma edizione del festival è Sting che per omaggiare la canzone italiana canta "Mad aboud you" nella versione italiana tradotta da...

“Che bel Sanremo - manca solo Topo Gigio”. Utenti in rivolta contro il Festival : quell’annuncio - piAciuto davvero a pochi - che ha scatenato un putiferio virtuale tra gli italiani. A poche ore dal via della competizione - di sicuro gli spunti di discussione non mancano : Sanremo, come recita il famoso adagio, è Sanremo. Con le sue aspettative, le sorprese, le discussioni feroci che accompagnano ogni classifica finale della kermesse. E le polemiche, inevitabili a ogni edizione. L’ultima in ordine cronologico è arrivata al momento dell’annuncio dei personaggi noti della giuria di esperti, quelli per interci che affiancheranno la demoscopia e il televoto dalla quarta serata in poi per dire la ...