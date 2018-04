A Torino anche il calcio è un' altra cosa

Anche i "No Giochi" nel comitato Torino 2026 : Martedì tocca al Cio. La riunione del comitato olimpico internazionale a Losanna, in Svizzera, sarà il primo test per valutare la consistenza delle candidature italiane: Milano, Torino, Milano e ...

Rapina Torino - arrestato ex fiancheggiatore Br/ Salvatore Scivoli - colpo sale slot : ‘legato’ a Brigate Rosse : Rapina Torino, arrestato presunto ex fiancheggiatore Br: Salvatore Scivoli, colpo contro titolare sale slot, noto per passato "vicino" alle Brigate Rosso (ma fu assolto nel 2012)(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 12:10:00 GMT)

Rapina a Torino - arrestato presunto fiancheggiatore Br : La squadra mobile ha notificato un ordine di custodia cautelare anche a un altro indagato. L'episodio, a quanto risulta, non ha connotazioni eversive

Torino - arrestato ex fiancheggiatore Br : 9.55 Un ex sospetto fiancheggiatore delle Br è stato arrestato dalla polizia a Torino per una rapina di una anno fa. L'uomo, un pregiudicato di 66 anni, è accusato di aver rapinato un commerciante, in un'azione che - malgrado il suo passato - non avrebbe connotazioni eversive. Notificato un secondo ordine di cautelare a un'altra persona.

Torino 'ciao Mondo - ci mancherai' : Nel 1992-93, sempre con la squadra granata, 'Mondo' vinse laCoppa Italia. Dopo aver reso grande l'Atalanta, al Torino tornòpoi nel 1998-99, riportandolo in serie A.

Lavinia Flavia Cassaro - perquisite le case di antagonisti e No Tav di Torino : c'è anche la maestra che voleva i poliziotti morti : In quell'occasione la Cassaro salì agli onori della cronaca per le urla lanciate contro la polizia, augurandosì poi davanti alle telecamere la morte degli agenti. Oltre alle perquisizioni, sono stati ...

Scontri a Torino - perquisita anche la maestra che insultò agenti : Torino, 19 mar. , askanews, Sette perquisizioni, tre arresti , di cui uno non eseguito perché il destinatario è irrintracciabile, un altro ai domiciliari, , obbligo di firma e altri provvedimenti ...

Lavoro : anche a Torino il corso Professionisti Coach di Karakter : Roma, 16 mar. , askanews, 'Futuri Coach Professionisti' arriva a Torino. Il percorso formativo di Karakter Coaching School sbarca nella città della Mole dopo le tappe di Brescia, Milano e Roma, ...

Anche a Torino la magia dell'Oriente : ... i colori e i profumi dei numerosi paesi Orientali presenti, che accompagneranno il pubblico in un affascinante viaggio tra bazar, aree culturali, oltre 200 conferenze e centinaia di spettacoli ...

Olimpiadi invernali 2026 - dopo Torino si spacca anche il fronte Dolomiti : La Provincia di Bolzano dice no alla proposta avanzata dal governatore Veneto Luca Zaia per una candidatura delle Dolomiti per le Olimpiadi invernali del 2026. "Allo stato attuale sono impossibili Giochi ad impatto zero", ha commentato il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher. Kompatscher ha rivolto un appello al Comitato olimpico internazionale "di rivedere i criteri per i Giochi olimpici, altrimenti non si troveranno ...

Torino e le Olimpiadi 2026. Chiamparino : «Inaffidabili. E anche la sindaca ha sbagliato la strategia» : Ma nel 1996-97 lo spirito con cui fu vissuta la 'gara' olimpica vedeva coinvolta e unita tutta la città a cominciare dalla politica». Data la natura movimentista di M5S a Torino c'era da aspettarselo?...

All'asta i cimeli di Kubrick a Torino - anche un frammento di 'Shining' tagliato : Il ciak di ' Eyes Wide Shut ' , la giacca in velluto bordeaux di Jack Torrance, lo scrittore protagonista di ' Shining, i tappetti dell'Overlook Hotel, il cappello del sergente Hartman, lo spietato ...

Missione ‘Passaggio a Nord Est’ per replicare la storica impresa del 2012 : a bordo anche la bandiera della Città di Torino : Ci sara’ anche un po’ di Torino nel ‘Passaggio a Nord Est’ della Best Explorer, l’imbarcazione italiana che si prepara a replicare l’impresa storica del 2012 quando aveva percorso la rotta marittima fra Atlantico e Pacifico passando a Nord dell’America. Non solo a guidare la spedizione sara’ ancora una volta lo skipper torinese Nanni Acquarone, ma a bordo del cutter che costeggera’ il ...

DA BURAN A BIG SNOW - GELO E NEVE NORD ITALIA/ Ultime notizie video : imbiancate anche Milano - Torino e Genova : Da BURAN a Big SNOW, GELO e NEVE NORD ITALIA. Ultime notizie video: imbiancate anche Milano, Torino, Genova e Firenze, ondata di freddo.