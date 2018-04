A Roma Pasqua blindata Il Papa | Stop sterminio in Siria

SUPERMERCATI APERTI A PASQUA E PASQUETTA 2018/ Roma e Milano : rivoluzione Trento - serrande alzate (1-2 aprile) : SUPERMERCATI APERTI a PASQUA e PASQUETTA 2018: Roma, Milano, Napoli i negozi e i centri commerciali APERTI nei due giorni di festa. Info, orari, indirizzi e link utili(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 10:33:00 GMT)

Pasqua - 10 mila agenti sorvegliano Roma : 9.41 Al lavoro a Roma 10.000 agenti:controlli dalle periferie al centro,in stazioni,aeroporti e sui mezzi pubblici, con un rafforzamento dell'attività che le forze dell'ordine chiamano "di tipo palese","per alimentare la percezione di sicurezza di turisti e pellegrini". Allerta massima fino a domani nella 'green zone', teatro degli eventi religiosi, dove gli agenti sono supportati da un reticolo di telecamere di videosorveglianza collegate 24 ...

Pasqua 2018 - allarme terrorismo in Italia/ Isis - allerta attentati da Roma a Napoli : gli obiettivi sensibili : Pasqua 2018, allarme terrorismo in Italia: le città più a rischio e i piani sicurezza adottati per evitare possibili attacchi Isis da Roma a Napoli, ecco gli obiettivi sensibili.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 07:29:00 GMT)

Firenze. Pasqua : visitabili gli scavi archeologici del teatro Romano : In occasione delle festività Pasquali i musei civici di Firenze offrono a cittadini e turisti un’ampia gamma di opportunità. Il museo

Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2018/ Napoli - Milano - Roma : dove comprare le ultime cose (1-2 aprile) : Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2018: Roma, Milano, Napoli i negozi e i centri commerciali aperti nei due giorni di festa. Info, orari, indirizzi e link utili(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 01:55:00 GMT)

AUGURI BUONA PASQUA 2018/ Frasi - immagini - gif - canzoni e idee per sms : messaggi spiritosi e Romantici : AUGURI BUONA PASQUA 2018: Frasi, gif, canzone e idee per amici e parenti. AUGURI a tema culinario e proposte interessanti per un menu da godersi tutti insieme a tavola.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 23:13:00 GMT)

Roma - Pasqua a Zoomarine con il battesimo del baby delfino : Una giornata di festa, segnata anche da un eccezionale battesimo dell' ultima nata nella famiglia di Zoomarine , la piccola delfina venuta al mondo al parco solo qualche mese fa. Un cucciolo che ha ...

SUPERMERCATI APERTI A PASQUA E PASQUETTA 2018/ Roma e Milano : Coop fa festa - Esselunga a “metà” (1-2 aprile) : SUPERMERCATI APERTI a PASQUA e PASQUETTA 2018: Roma e Milano, i negozi e i centri commerciali APERTI nei due giorni di festa. Info, orari, indirizzi e link utili(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 16:34:00 GMT)

Veglia Pasquale : significato e svolgimento secondo rito Romano e ambrosiano : La Veglia Pasquale è la messa solenne che celebra la Resurrezione di Gesù, celebrandone la vittoria sul peccato e sulla morte. Parliamo della celebrazione più importante di tutto l’anno liturgico, tanto da esse re definita “madre di tutte le veglie”.La Veglia inizia con la benedizione del fuoco (“Cristo fuoco che divampa”). Si procede con l’accensione del cero Pasquale, portato in processione verso l’altare dal diacono o dal celebrante, seguito ...

Donadoni rende amara la Pasqua della Roma : amara la Pasqua Romanista. La Roma contro il Bologna non va oltre l’1-1. I giallorossi consentono così alle inseguitrici Inter

Pasqua a Roma : allerta elevata ma non ci sono pericoli imminenti : Roma , askanews, - "L'allerta è elevata perchè il periodo di Pascqua è particolarmente impegnativo e importante anche da un punto di vista simbolico, la città attrae numerosi turisti e sebbene l'...

Roma - pranzo di Pasqua aspettando Messi : Il calendario, almeno a livello cRomatico, rischia di indurre in distrazione. Di Francesco, nel lunch match al Dall'Ara, vuole blindare il 3° posto, ma per la seconda trasferta di fila in campionato ...

Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2018/ Milano e Roma : i negozi e i centri commerciali (1-2 aprile) : Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2018: Roma e Milano, i negozi e i centri commerciali aperti nei due giorni di festa. Info, orari, indirizzi e link utili(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 07:28:00 GMT)

Roma. Per le festività pasquali la sorpresa è nei Musei : In occasione delle festività pasquali si svolge quest’anno l’iniziativa La sorpresa è nei Musei promossa da Roma Capitale, Assessorato alla