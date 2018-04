A Pasqua Fabrizio Moro in Eroi di Strada su Rai2 con Ultimo e Mannarino | il racconto

optimaitalia

: RT @OptiMagazine: #BuonaPasqua A #Pasqua @FabrizioMoroOff in #EroidiStrada su @RaiDue con @IlVeroUltimo e @Mannarino, il racconto delle per… - graphicmarina : RT @OptiMagazine: #BuonaPasqua A #Pasqua @FabrizioMoroOff in #EroidiStrada su @RaiDue con @IlVeroUltimo e @Mannarino, il racconto delle per… - outlarry_ : RT @imoropatici: Buona Pasqua da Fabrizio e Anita ? - Nicola17891153 : @braccoofficia Fabrizio, domani vai a farti una bella passeggiata e ritorni in forma , buona Pasqua ciao. -

(Di domenica 1 aprile 2018)indisuracconta la sua San Basilio, così come i colleghiin un nuovo format che debutta a, domenica 1 aprile.Raccontare le periferie urbane e le loro difficoltà dal punto di vista di chi vi è cresciuto: il nuovo programma diche punta su voci narranti d'eccezione comesi pone proprio questo scopo, quello di rappresentare quali palestre di vita possono rappresentare le zone periferiche del nostro Paese, segnando per sempre il destino degli abitanti di quei posti.Glididel titolo sono i protagonisti delin onda sudomenica 1 aprile in seconda serata, alle 23.30. Conduce la giornalista Ilenia Petracalvina, storica inviata de L'Arena di Giletti: a lei il compito di raccogliere le testimonianze di artisti nati e cresciuti in periferia che spiegano cosa voglia dire ...