A 18 mesi gli aprono il cranio e lo ricompongono come un puzzle | la lotta del piccolo

Il calvario della carta elettronica : a Roma ci vogliono 4 mesi e mezzo per ottenerla : Il prezzo per il documento, fissato con un decreto del ministero dell'Economia del 2016, non è dei più abbordabili: 13,76 euro per ogni carta di identità elettronica, che con Iva e costi di ...

Brindisi - gli under 30 a due mesi dal voto : “Dopo sindaci arrestati e commissari - ora tocca a noi. Ecco le proposte - ascoltateci” : Hanno tutti meno di 30 anni ma nella loro vita hanno già visto tre sindaci arrestati. Il primo, poi assolto, negli anni Novanta, il secondo nel 2003 e l’ultimo poco più di due anni fa. E poi l’amministrazione nata dopo il commissariamento, mandata a casa da dimissioni in blocco dopo neanche un anno di immobilismo. Una situazione unica quella di Brindisi, che ha spinto i giovani a ritrovarsi per chiedere spazio, per avere voce in ...

Migranti - nei primi tre mesi gli arrivi diminuiscono del 75% : sbarcati in 6.161 : Continuano a diminuire gli sbarchi di Migranti sulle nostre coste: secondo i dati del Viminale, nei primi tre mesi del 2018 sono giunte via mare 6.161 persone, il 75% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando erano stati 24.278. Ancora maggiore la flessione per i Migranti partiti dalla Libia: sono l'81% in meno, 4.399 contro 23.549 nel 2017. In quanto a nazionalità, i più numerosi sono eritrei (1.551) e tunisini (1.187).

A tutto colore! Dagli spolverini alle confezioni di cosmesi : Riva scomparso quest'anno, che nel 1962 rivoluzionò il mondo della nautica presentando al mondo il motoscafo "Aquarama". La costruzione: Il sandalo è stato costruito in modo da non scalzare anche ...

Offerte vincolate per più di 24 mesi : la legge lo vieta - ma gli operatori non smettono : Malgrado la legge stabilisca un limite di 24 mesi per i vincoli di permanenza relativi agli abbonamenti di telefonia, continuano …

Reddito di inclusione - 300 euro a 110 mila famiglie nei primi 3 mesi : Nei primi 3 mesi del 2018 110mila famiglie, pari a 317 mila persone, hanno usufruito dei benefici del Reddito di inclusione, contando anche le misure collegate sono state raggiunte circa 251mila famiglie, pari a 870mila persone. A renderlo noto l’Inps con un primo rapporto statistico, precisando che il 72% delle prestazioni sono state erogate nel Sud Italia, in particolare in Campania, Calabria e Sicilia con il 60% del totale dei nuclei ...

Xiaomi ha ottenuto oltre 1.500 nuovi brevetti negli ultimi otto mesi : Nell'ottica dell'espansione internazionale che sta portando avanti negli ultimi mesi, Xiaomi sta consolidando il proprio portafogli di brevetti, che si è notevolmente arricchito rispetto allo scorso anno. L'articolo Xiaomi ha ottenuto oltre 1.500 nuovi brevetti negli ultimi otto mesi proviene da TuttoAndroid.

L'azienda non gli paga da mesi lo stipendio - si impicca a Torino : Torino, 29 mar. , askanews, Un operaio edile romeno di 53 anni si è ucciso nel parco di Stupinigi: da mesi L'azienda non lo pagava e temeva di rimanere senza soldi e lavoro. L'uomo, Ivan Simion, è ...

Borse - per gli operatori sei mesi ad alta volatilità. Stop al rally dell'euro : ...sono entrati in un territorio nuovo caratterizzato da un livello molto più elevato di volatilità e in cui si profilano - pur in un contesto economico ancora decisamente favorevole per l'economia dell'...

Sorpresa Trump - gradimento al top degli ultimi 11 mesi : NEW YORK - Colpo di scena: tra le scintille diplomatiche con la Russia, le polemiche infinite sulle armi e gli scandali sessuali rilanciati in prima serata da tutte le televisioni americane,...

Sorpresa Trump - gradimento al top degli ultimi 11 mesi : Retorica non così distante dalla realtà delle cose, a ben guardare i numeri che fa registrare l'economia a stelle e strisce. E così, mentre il circuito mediatico si arrovella attorno ai dossier più ...

Maturità 2018 - tre mesi di passione per gli studenti genovesi : Genova - Ancora tre mesi di fatiche prima dell'agognato esame di Stato che quest'anno prenderà il via mercoledì 20 giugno con la prima prova scritta di italiano. Fissata invece per giovedì 21 giugno ...

“La malattia di Fabrizio - quello che lui non ha mai voluto dire…”. La sconvolgente verità di Giancarlo Magalli. A poche ore dalla morte di Frizzi - le parole dell’amico e collega gettano nuova luce sul calvario degli ultimi mesi : La morte di Fabrizio Frizzi è stata un colpo. Il conduttore televisivo era amato dal pubblico, ma anche dai colleghi che soprattutto in quest’ultimo periodo gli sono stati vicino, manifestandogli il grandissimo affetto che avevano nei suoi riguardi. In queste ore il web è letteralmente esploso e in tanti, tantissimi, hanno voluto lanciare un messaggio, un ricordo per onorare la memoria del professionista, ma soprattutto dell’uomo. Tra le ...

I migliori giocatori degli ultimi tre mesi - Mario Rui al top tra i terzini : Il CIES ha stilato una classifica dei giocatori che si sono maggiormente distinti negli ultimi tre mesi sulla base delle loro prestazioni. Presenti tra gli altri Higuain, Biglia e Benatia. L'articolo I migliori giocatori degli ultimi tre mesi, Mario Rui al top tra i terzini è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.