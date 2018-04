15 motivi per cui il cioccolato fa bene

Oltre 13 milioni di italiani rinunciano a curarsi per motivi economici : ... mobilità passiva, risultato d'esercizio, disagio economico delle famiglie per spese sanitarie out of pocket, spese legali per liti da contenzioso e da sentenze sfavorevoli, costi della politica e ...

Perché ci sentiamo male se leggiamo in macchina? motivi e soluzioni per il mal d’auto : Da quando sono piccola, viaggiare in automobile non è sempre un piacere: infatti sedere nei posti posteriori o anche leggere un messaggio sul cellulare può diventare l’inizio di un forte malessere che spesso si trasforma in nausea. Ricordo la maggior parte dei lunghi viaggi pieno di pause per poter prendere aria ed evitare di vomitare. I primi sintomi sono la nausea, pallore e il forte malessere, sudore freddo e brividi. Ma Perché questo ...

Oltre 13 milioni di italiani rinunciano a curarsi per motivi economici : Nel 2017 ben 13 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi per motivi economici, per le lunghe liste di attesa o perché non si fidano del sistema sanitario della loro regione. In una famiglia su tre (34,3%) in Italia...

F1 : la Ferrari può davvero vincere il Mondiale? I 5 motivi per realizzare il sogno : Il Mondiale di F1 2018 è iniziato nel migliore dei modi per la Ferrari: un primo ed un terzo posto nel GP d’Australia, con Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, sono un’iniezione di fiducia importante. Lewis Hamilton, il poleman, è stato messo dietro e la Virtual Safety Car ha avuto un suo peso innegabile nella vittoria del tedesco. Tuttavia, la Rossa ed il teutonico hanno colto l’occasione e il primo gradino del podio è stato ...

MotoGP - Valentino Rossi può davvero vincere il Mondiale? I 5 motivi per crederci : Valentino Rossi ha iniziato con un promettente terzo posto il Mondiale 2018 della MotoGP. Non ha battagliato sino in fondo con Andrea Dovizioso e Marc Marquez, tuttavia ha riportato sul podio la Yamaha dopo un inverno a dir poco travagliato. Se la casa di Iwata sta lentamente rivedendo la luce, il merito va attribuito per gran parte alle doti da collaudatore del Dottore. Nel 2017 la scuderia giapponese fece i conti con un problema atavico: il ...

Massimo Russo - l'ex Napoli arrestato per tentato omicidio/ Accoltellate due persone per motivi passionali : Massimo Russo, l'ex Napoli arrestato per tentato omicidio: accuse pesanti per l'ex calciatore, accoltellamento di due persone per motivi passionali lo scorso 26 marzo 2018(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 01:04:00 GMT)

I tre motivi per cui Facebook e gli altri big dell’hi-tech stanno mandando in tilt i mercati : Dal 12 marzo, stessa data in cui 18 anni fa scoppiò la bolla dei titoli Internet, le multinazionali tecnologiche (Facebook, Amazon, Netflix, Google, ecc.) stanno subendo violente perdite in Borsa. Come mai?...

Sanità : nel 2017 ben 13 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi per motivi economici - oltre 320 mila i “viaggi della speranza” dal Sud : E’ l’Emilia Romagna la regione in testa per efficienza del sistema sanitario italiano, strappando la prima posizione al Piemonte, mentre Sicilia e Molise si collocano in coda tra le realtà “più malate” del paese. In totale sono sei le realtà territoriali definite “sane”, nove le aree “influenzate” e cinque le regioni “malate”. Crolla il Piemonte che precipita di ben 10 posizioni rispetto all’anno precedente, collocandosi nell’area delle ...

7 buoni motivi per prendere un animale domestico ai vostri figli : Avere un animale domestico è un’esperienza che cambia la vita e difficilmente quando se ne ha uno, poi si torna indietro. Che sia un cane, un gatto, un criceto o un pesciolino rosso, è un essere vivente che qualche lezione preziosa da insegnarci ce l’ha: imparare a prendersi cura di un essere vivente che dipende in tutto e per tutto da voi. LEGGI ANCHE14 consigli per una gravidanza felice (anche per il pet) Se nella vostra vita, ...

Belgio - Nainggolan lascia il ritiro per motivi personali. Torna a disposizione del Ct : Radja Nainggolan , centrocampista belga e della Nazionale, non era presente all'allenamento di rifinitura della sua nazionale in vista dell'amichevole del 27 marzo contro l'Arabia Saudita. Nessun caso,...

10 motivi per partire subito per Gran Canaria : È primavera (anche se fa ancora freddo), la voglia di vacanza avanza e quella di mare di più, ma la risposta esotica è molto più semplice di quanto si possa pensare perché in mezzo all’Atlantico, al largo dell’Africa e della Spagna e a sole 4 ore di volo (anche low cost) dall’Italia c’è il posto dove tutti vorremmo essere ora: Gran Canaria. L’isola dell’eterna primavera, è la scelta tra le 7 delle Canarie per chi vuole ...

I motivi per cui la serie tv Will & Grace non ha stufato il pubblico sono molti - infatti non ci abbandoneranno : ... sì, undici!, anni la sua storica sit-com aveva fatto gioire milioni di fan nel mondo. Gli stessi fan che in questi giorni stanno ballando sui tavoli dopo aver saputo che Will Truman e Grace Adler ...

Spagna - Silva lascia il ritiro della nazionale : motivi personali : L'attaccante del Manchester City David Silva ha abbandonato il ritiro della nazionale spagnola 'per motivi personali', come annunciato oggi dalla Federcalcio spagnola , RFEF, in un breve tweet, senza ...

Italia-Argentina - i motivi per godersela. Da Messi e Martinez a Di Biagio e... : Va bene, lo sappiamo: dopo aver pianto o aver rotto il televisore al triplice fischio di Italia-Svezia vi siete riproMessi di chiudere con la Nazionale per un po'. Avete anche assicurato che non ...