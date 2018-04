1 | 2 | 3 Diego

Domenica Live : Diego Armando Jr è padre! L’annuncio di Barbara d’Urso : Barbara d’Urso annuncia la nascita del figlio di Diego Armando Maradona Jr! Barbara d’Urso non è oggi in diretta con la sua Domenica Live, ma ha comunque voluto annunciare sui social la nascita del figlio di Diego Armando Maradona Jr, da anni ormai uno dei suoi ospiti fissi. La conduttrice napoletana ha caricato pochissimi minuti fa una foto sul suo profilo Instagram in cui è apparsa insieme al figlio del campione di calcio e a sua ...

Atletico Madrid - Diego Simeone esce allo scoperto : 'sì è vero - ho incontrato Paulo Dybala a cena ma...' : Tutto il nostro mondo dipende da un'informazione corretta. Quando l'informazione non è limpida si tende sempre a confondere le cose. Ovviamente non è positivo tutto ciò ma abbiamo ormai imparato a ...

Panchina Cagliari - Diego Lopez a rischio : ecco l’eventuale sostituto : Panchina Cagliari – Brutta prestazione del Cagliari contro il Torino, pesantissima sconfitta per 0-4 davanti al pubblico amico, situazione di classifica non tranquilla e Panchina del tecnico Diego Lopez a rischio, nelle ultime ore è stato avvistato infatti l’ex allenatore Massimo Rastelli. Il tecnico ex Avellino avrebbe incontro il presidente Tommaso Giulini, cena tra i due ed ipotesi ribaltone in Panchina che è viva. Difficile ...

Propaganda Live anticipazioni 30 marzo : con Diego Bianchi c'è Antonio Albanese : O, in alternativa, in streaming sul sito di La7 . Propaganda Live, ospiti e anticipazioni di questa sera Nel corso della puntata Mirko Matteucci si reca a Grottammare , località in provincia di ...

Diego Maradona - le FOTO sulla panchina del Fujairah FC : 1/16 LaPresse ...

'Terra Rossa' - anteprima italiana per il film documentario del giovane regista Diego Capomagi : Ed è proprio lì che, secondo la scienza, è nata davvero l'umanità, così come noi la conosciamo. In questi luoghi impervi vivono popoli che vantano una storia plurimillenaria. Queste persone, libere, ...

Ecco chi sarà Carmen SanDiego nel film di Netflix : Netflix ha trovato la sua Carmen Sandiego. Gina Rodriguez sarà la ladra internazionale nel film live-action del servizio di streaming tratto dal cartone animato degli anni Novanta a sua volta ispirato a una serie di omonimi videogiochi educativi. Il primo sito di spettacoli ad annunciarlo è stato l’americano Deadline. LEGGI ANCHEArriva anche il live-action di Lilli e il Vagabondo Preparatevi dunque a vedere l’attrice latinoamericana ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Cagliari - addio con Diego Lopez : ecco il possibile sostituto : Panchina Cagliari – Stagione difficile per il Cagliari, nelle ultime giornate gli uomini di Diego Lopez hanno reagito e conquistato punti importanti ma la salvezza non è ancora al sicuro. Il campionato non è stato entusiasmante, negli ultimi giorni sono state fatte valutazioni da parte della dirigenza e l’intenzione sembra quella di non confermare Diego Lopez, previsto il ribaltone al termine del campionato. Secondo indiscrezioni ...