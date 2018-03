Xiaomi lancia un nuovo termometro digitale che costa meno di 3 euro

Xiaomi lancia le Dual Unit Half Ear Heapdones in ceramica a meno di 9 euro : Xiaomi ha presentato oggi un nuovo paio di cuffie, nelle classiche colorazioni bianca o nera, realizzate in ceramica e disponibili a partire da domani a meno di 9 euro. L'articolo Xiaomi lancia le Dual Unit Half Ear Heapdones in ceramica a meno di 9 euro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia due nuove cuffie auricolari - entrambe a meno di 10 euro : Xiaomi lancia due nuove cuffie auricolari in India, entrambe con un prezzo molto contenuto, inferiore ai 10 euro, con cassa metallica, cavo in kevlar e diverse colorazioni. L'articolo Xiaomi lancia due nuove cuffie auricolari, entrambe a meno di 10 euro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi è pronta a lanciare Redmi Note 5 Pro in Cina e Redmi 5 in India : Nei prossimi giorni Xiaomi dovrebbe presentare Redmi 5 in India, mente in patria dovrebbe arrivare Xiaomi Redmi Note 5 Pro, che dovrebbe essere commercializzato in Cina come Xiaomi Redmi Note 5. L'articolo Xiaomi è pronta a lanciare Redmi Note 5 Pro in Cina e Redmi 5 in India è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi lancia una campagna di crowdfunding per una piastra per capelli con power bank : Xiaomi ha lanciato ieri, in occasione della Festa della donna, una campagna di crowdfunding avente ad oggetto Moonlight, una piastra per capelli wireless che funziona anche come power bank. Xiaomi Moonlight è senza dubbio un prodotto insolito, scopriamola insieme. L'articolo Xiaomi lancia una campagna di crowdfunding per una piastra per capelli con power bank è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Mi TV 4A da 40 pollici con controlli vocali lanciata a 220 euro in Cina : Si amplia la gamma di smart TV di Xiaomi con un nuovo modello da 40 pollici: stiamo parlando di Xiaomi Mi TV 4A. Scopriamo le sue principali feature L'articolo Xiaomi Mi TV 4A da 40 pollici con controlli vocali lanciata a 220 euro in Cina è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

La bilancia intelligente di Xiaomi si rifà il look : La nuova bilancia intelligente di Xiaomi non presenta novità particolari rispetto a quella già disponibile sul mercato, tranne alcune modifiche al design L'articolo La bilancia intelligente di Xiaomi si rifà il look è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi è pronta a lanciare Redmi Note 5 in India e Mi MIX 2S in Cina : Xiaomi ha inviato un invito per un evento che si terrà a New Delhi, India, il 14 febbraio, quando potrebbe essere annunciato Xiaomi Redmi Note 5. Nel frattempo un sostanzioso taglio del prezzo di Xiaomi Mi MIX 2 fa pensare alla possibilità che sia in arrivo a breve Xiaomi Mi MIX 2S, con un design simile a quello di iPhone X. L'articolo Xiaomi è pronta a lanciare Redmi Note 5 in India e Mi MIX 2S in Cina è stato pubblicato per la prima volta su ...

Xiaomi Redmi 5 lanciato in Cina con 4 GB di RAM : Xiaomi ha deciso di lanciare una nuova variante di Xiaomi Redmi 5 dotata di ben 4 GB di RAM. Scopriamo insieme le sue caratteristiche e il prezzo L'articolo Xiaomi Redmi 5 lanciato in Cina con 4 GB di RAM è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi lancia il Mi Car Inverter in Cina : Xiaomi Mi Car Inverter è un dispositivo che ha la forma di un piccolo barattolo, studiato per consentire agli utenti di inserirlo nel portabicchieri dell'auto L'articolo Xiaomi lancia il Mi Car Inverter in Cina è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.