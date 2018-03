Wind se ne frega di AGCM e porta avanti gli aumenti dell’8 | 6%

http://feedproxy.goo

(Di sabato 31 marzo 2018) Inqualificabile il commento dell’operatoreche conferma l’aumento dell’8,6% con il ritorno alla fatturazione mensile. Istituisce anche una pagina sul proprio sito Web dove verificare se la propria tariffa è tra quelle incluse nell’aumento, commento vergognoso di questa azienda, ma ormai ci siamo abituati.contro, non ne uscirà benesta ancora istruendo indagini nei confronti delle compagnie telefoniche e della loro associazione, ASSTEL, per il “coordinamento” degliprevisti con il ritorno alla fatturazione mensile imposto per legge e l’accertamento ha prodotto risultati tali da far emettere un comunicato all’Antitrust per fermare sul nascere ogni iniziativa da parte degli operatori sia per la linea fissa sia mobile. L’ipotesi contestata aTre, Tim, Vodafone, Fastweb e ASSTEL è di illecito ...