Vuoi entrare negli Usa? Fammi prima controllare Facebook e Twitter La proposta di Trump

(Di sabato 31 marzo 2018) Donaldintende cominciare a raccogliere la cronologia dei social network di chi presenta richiesta per ottenere un visto di ingressoStati Uniti. La, che giunge dal dipartimento di Stato, secondo quanto riporta la Bbc, richiederebbe a chi richieda un visto di fornire dettagli relativi ai suoi account.La misura interesserebbe circa 14,7 milioni di persone ogni anno e mira a identificare echi aspira sia a visti per immigrati sia per non immigrati. Laè al vaglio dell'Ufficiodi gestione e budget, ma i gruppi per la tutela delle libertà civili contestano un'invasione della privacy che danneggerebbe la libertà di espressione. Gli utenti, sottolineano, si limiterebbero nell'espressione online per il timore di essere fraintesi dal governoal momento dell'ottenimento del visto.Chi presenta la domanda di ...