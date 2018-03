Volley | quando torna in campo l’Italia? La stagione degli azzurri pronta a scattare

oasport

: #volley Quando inizia la stagione dell'Italia? Quando tornano in campo gli azzurri? Cresce l'attesa per la Nazional… - OA_Sport : #volley Quando inizia la stagione dell'Italia? Quando tornano in campo gli azzurri? Cresce l'attesa per la Nazional… - simobernardini : Scusate, ma in trentino siete bipolari? Criticate Lollo quando avete avuto per anni un allenatore che collezionava… - volley_4_life_ : #cheplayoff quando inquadrano Pippo... -

(Di sabato 31 marzo 2018) Cresce l’attesa per il ritorno indella Nazionale Italiana dimaschile. Avevamo lasciato glia metà settembre, festanti in Giappone per la medaglia d’argento conquistata alla Grand Champions Cup dopo le cocenti delusioni raccolte tra Europei e World League. Le nostre stelle si stanno cimentando nei playoff scudetto ma ormai mancano poco più di due mesi al debutto stagionale, la marcia di avvicinamento alla calda estate che condurrà ai Mondiali casalinghi è appena entrata nel vivo. Il CT Chicco Blengini sta già facendo le sue valutazioni ed è pronto per comunicare la rosa con la quale affronterà gli appuntamenti più importanti. L’Italia debutterà venerdì 18 maggio a Reggio Calabria contro l’Australia. Sarà una semplice amichevole di rodaggio per il nostro sestetto, replicata il giorno successivo a Catania. Due sfide contro i non irresistibili ...