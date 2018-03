Volley mercato | Leon verso Perugia | Zaytsev tra Modena e Trento | dubbi Lanza e Vettori

oasport

: #Volley mercato in fiamme! Leon verso Perugia, Zaytsev tra Modena e Trento con i dubbi di Perugia, Lanza e Vettori… - OA_Sport : #Volley mercato in fiamme! Leon verso Perugia, Zaytsev tra Modena e Trento con i dubbi di Perugia, Lanza e Vettori… - FBorciani : Drinking game della settimana: bevi ogni volta che leggi una notizia di volley mercato. - vale___13 : RT @Candy_Lanza_10: Volley mercato Me?? #Volley -

(Di sabato 31 marzo 2018) Siamo nel pieno dei playoff scudetto ma le voci diiniziano a farsi sempre più insistenti. Nelle ultime ore sono arrivati gli addii ufficiali di due colossi come Earvin Ngapeth (ha salutatoper accasarsi allo Zenit Kazan) e di Wilfredoche ha proprio lasciato la corazzata russa ed è ormai molto vicino a. Due autentici colpi diche scaldano già l’ambiente prima dell’estate. Saranno propri gli spostamenti dei due martelli a condizionare il lavoro delle altre squadre di vertice in giro per l’Europa. Molto dipenderà anche dalle decisioni di Catia Pedrini, Presidente dei Canarini: come riporta la Gazzetta dello Sport, la squadra non gradirebbe più coach Rado Stoytchev dunque si dovrà decidere se continuare con il bulgaro rischiando di perdere giocatori importanti come Bruninho. Un altro prezzo pregiato delè inamente ...