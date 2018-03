Vitamina B12 | perché per i vegani è necessario integrarla

Dieta vegana in gravidanza? I bimbi nascono con grave deficit di Vitamina B12 : Veganesimo fai-da-te in gravidanza? Significa mettere a rischio la salute dei propri figli. Lo hanno imparato sulla loro pelle due mamme vegan del trevigiano, costrette a ricoverare i propri bambini, due neonati di appena sei mesi, all’ospedale Ca’Foncello di Treviso per un grave deficit di vitamina B12.Quando sono arrivati in ospedale, i neonati “accusavano sintomi di stanchezza e gravi difficoltà motorie: ...

Due neonati ricoverati per carenza di Vitamina B12. I medici : "Sottoposti a diete vegane" : Due bambini di soli 6 mesi ricoverati presso il reparto di Pediatria dell'Ospedale di Treviso per stanchezza e difficoltà psicomotorie. Il motivo, in entrambi i casi, sarebbe da far risalire ad una carenza di vitamina B12, dovuta al regime dietetico vegano seguito dalle madri dei bambini durante la gravidanza. Un caso che ha fatto scattare l'allarme tra nutrizionisti e pediatri, che avvertono:Gli stili di vita individuali vanno sempre ...

Salute - Ssnv : “Diete vegan? La Vitamina B12 è carente anche negli onnivori” : Uno studio di cui sono stati divulgati risultati preliminari, non corretti e in cui non si sottolinea che la vitamina B12 può essere carente anche per chi segue una dieta onnivora. La Ssnv, Società scientifica di nutrizione italiana, interviene nel “nuovo caso di ingiustificato allarmismo circa le diete vegetali in gravidanza”. Mentre cresce il numero di persone che adotta una alimentazione a base vegetale, ancora piu’ ...

Alimentazione vegana : “Non ci sono rischi per i neonati con l’integratore di Vitamina B12” : La dieta vegana della mamma non danneggia il neonato, se si assumono adeguati integratori della vitamina B12, anche perché “non solo i vegetariani e i vegani, ma tutti hanno una carenza di vitamina B12“. Lo spiega all’AGI Leonardo Pinelli, professore di Pediatria all’Università di Verone e direttore dell’Unità di diabetologia e nutrizione clinica pediatrica di Verona, nonché membro del comitato scientifico ...

Dieta vegana e carenza Vitamina B12 in gravidanza : rischi neurologici per feto : Seguire una Dieta vegana o vegetariane in gravidanza può portare a rischi neurologici per il feto per carenza di vitamina B12.

