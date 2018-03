Vitalizi consiglieri regionali | Cuda | Pd | | ' Lla politica torni ad essere servizio'

Se i consiglieri calabresi si aumentano i Vitalizi : Nella regione più povera d"Europa, la casta dei consiglieri regionali trova il modo per aumentarsi i vitalizi. Succede in Calabria, dove le pensioni speciali riservate agli ex eletti sono state maggiorate dell"1,1%, per un costo aggiuntivo di 102mila euro all"anno a carico dei contribuenti. Il consiglio regionale calabrese ha infatti approvato un atto che adegua l"importo dei vitalizi diretti e di quelli indiretti (cioè gli assegni di ...