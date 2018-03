: Visti, Usa vuole vaglio profili socilal - NotizieIN : Visti, Usa vuole vaglio profili socilal - CybFeed : #News #Visti, Usa vuole vaglio profili socilal - cubainforma : Post Edited: In Guyana i visti per emigrare negli USA -

Gli Usa preparano misure più stringenti per la concessione deid'ingresso In base a una proposta del Dipartimento di Stato inviata all'organismo di valutazione bipartisan sulle politiche dell'amministrazione americana,tutti coloro che richiedono un visto, non solo gli immigrati, dovranno fornire le loro identitàutilizzate negli ultimi 5 anni. La proposta riguarda circa 14,7 milioni di persone ogni anno: tutti quelli che vogliono entrare negli Usa e rientra nella strategia di "screening estremo".(Di sabato 31 marzo 2018)