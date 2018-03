Violenta scossa di terremoto | paura all’Aquila

Violenta scossa di terremoto in Nicaragua - scattano le sirene per l’evacuazione [LIVE] : Una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 e’ stata registrata nelle acque del Pacifico a largo delle coste del Nicaragua. La scossa e’ stata avvertita in diverse localita’ del paese compresa la capitale Managua. I media locali al momento non riferiscono di danni a persone anche se riportano le procedure di evacuazione compiute in molti edifici di Managua, a seguito dell’allarme antisisma diffuso in gran parte dei centri ...