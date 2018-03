“Via Di Maio e programma comune” Il governo della Consulta tra M5S e Pd 

RIMBORSOPOLI M5S - INCHIESTA SERVIZIO IENE/ Video “buco da mezzo milione” : Di Maio - “Via l’ex massone Vitiello” : M5s RIMBORSOPOLI, la Video INCHIESTA e il SERVIZIO delle IENE censurato per par condicio. Non è andato in diretta ma pubblicato sul web: i candidati Cecconi e Martelli verso il ritiro(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 16:10:00 GMT)

Elezioni 2018 - Di Maio fa la lista di condannati - imputati e indagati dal Pd a Forza Italia : “Via gli impresentabili” : Da “Luca Lotti indagato nel caso Consip” fino a Franco Alfieri, consegnato all’immortalità da Vincenzo De Luca con l’epiteto quasi omerico de il “signore delle fritture”, passando per gli ex consiglieri del Pd rinviati a giudizio per le spese allegre alla Regione Lazio. Sul Blog delle Stelle Luigi Di Maio ha fatto la lista degli “impresentabili” candidati dagli altri partiti, Partito Democratico ...