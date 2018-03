Verso un Governo | tutti gli scenari possibili

Verso il governo - ora Salvini punta - anche - sulle amministrative : «Dirò al presidente Mattarella che siamo pronti». Matteo Salvini fa l'annuncio via Facebook, specificando che «c'è un programma, una squadra, una coalizione e la voglia di prendere per mano il Paese». ...

Verso il governo - mercoledì 4 aprile via alle consultazioni al Quirinale : ecco il calendario : Il Quirinale ha comunicato il calendario ufficiale delle consultazioni . Partiranno mercoledì 4 aprile con l'audizione dei presidenti di Senato e Camera per concludersi nel pomeriggio di giovedì 5 aprile con quella del Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

[L'intervista] "Sulla maggioranza di governo la partita è ancora tutta da giocare. E il partito di Di Maio è diVerso dal Movimento 5 Stelle" : Purtroppo chi fa politica è più attratto da chi vince ed è forte che non dai più deboli". L'Opa della Lega su Fi potrebbe andare in porto in breve tempo? "Non credo. Salvini si sta rivelando un buon ...