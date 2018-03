Verona | prete si è fatto crocifiggere | ' Per i profughi e disoccupati'

Blastingnews

: #Verona, prete si fa crocifiggere: 'Per i #migranti' Patetico. - avvocatorinaldi : #Verona, prete si fa crocifiggere: 'Per i #migranti' Patetico. - marcboxer : RT @TwittGiorgio: Verona, prete si fa crocifiggere: 'Per i migranti e i disoccupati'...ESIBIZIONISTA! -

(Di sabato 31 marzo 2018) La #via crucis è un rito della Chiesa cattolica con la quale si ricostruisce commemorando il percorso doloroso di Cristo che si avvia verso la crocifissione sul Golgota. Inizialmente la Via Crucis comportava la necessita' di recarsi materialmente in visita presso i luoghi dove Gesù aveva sofferto ed era stato messo a morte. Dal momento che un tale pellegrinaggio era impossibile per i fedeli, la rappresentazione delle stazioni nelle chiese rappresentò un modo di portare idealmente a Gerusalemme ciascun credente. La nuova Via Crucis Queste rappresentazioni vengono messe in scena ogni anno qualche giorno prima della Pasqua in quasi tutti i comuni di Italia. A #, undi 41 anni, si ènella piazza del comune a Arcole provincia di. L'idea mi è venuta grazie alla presenza dei migranti nella nostra comunita', dice il #parroco. Il religioso in ...