Verona | Pecchia | ' Approccio sbagliato | colpa mia'

Verona - la ricetta anti-Inter di Pecchia : «Coraggio - personalità e cuore» : Verona - L'Hellas Verona di Fabio Pecchia cerca l'impresa sul campo dell'Inter. "Dovremo avere uno spirito battagliero - ha dichiarato l'allenatore gialloblù nella conferenza stampa della vigilia - la ...

Serie A Verona - Pecchia : «Inter - risponderemo colpo su colpo» : Verona - Al Verona servirà un'altra prestazione come quelle fatte contro Torino e Chievo. Fabio Pecchia sa bene che la sua squadra ha bisogno di un'impresa per portare via punti sul campo dell'Inter. ...

Verona - Pecchia : «Perdere 1-0 o 5-0 è uguale. Guardiamo avanti» : Verona - Fabio Pecchia non si aspettava questo Verona dopo due vittorie di fila. I gialloblù hanno perso 0-5, in casa, contro un'Atalanta straordinaria. A fine gara il tecnico degli scaligeri fa mea ...

Serie A - Pecchia : «Verona - più umiltà e concentrazione» : VERONA - "Vista la prestazione dimostrata in campo ci meritiamo questa sconfitta". Fabio Pecchia fa autocritica dopo il brutto ko per 0-5 incassato dall'Atalanta. Queste le parole del tecnico del ...

Verona. Esultanza di Fabio Pecchia per la vittoria del derby : Mister Fabio Pecchia non nasconde la sua gioia per la vittoria dell’Hellas nel derby di Verona. “E’ un successo importante

Serie A Verona - Pecchia sicuro : «Il derby sarà ricco di emozioni» : Verona - Il Verona è penultimo in classifica e insegue la salvezza. Adesso sulla strada di Kean e compagni c'è il Chievo. Fabio Pecchia inquadra così il derby: 'sarà una partita di un certo peso - ...

Serie A Verona - Pecchia : «Benevento? Risponderemo colpo su colpo» : FORMIA - "L'obiettivo di questo ritiro era quello di poterci allenare con le condizioni climatiche migliori per permetterci di preparare la sfida di domenica e siamo soddisfatti di come abbiamo ...

Verona : Pecchia - campionato è lungo : ANSA, - VENEZIA, 25 FEB - Fabio Pecchia esulta senza trionfalismi. "Una partita in meno con tre punti in più e qualche giocatore in più - confida - perchè le vittorie aumentano l'autostima e la ...

Serie A Verona - Pecchia : «Sento la fiducia e penso solo al Torino» : Verona - Alla vigilia della sfida contro il Torino, il tecnico dell'Hellas Verona Fabio Pecchia ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa. Il tecnico ha fatto il punto sulla lotta salvezza, ...

Serie A Verona - Pecchia : «Solo il Torino nella nostra testa» : Verona - La salvezza, i punti che mancano, le prossime sfide. Fabio Pecchia non vuole sentir parlare di altro che non sia il Torino , l'avversario che il Verona domani ospiter à al Bentegodi in un'...

Infortunio Buchel - brutte notizie per Pecchia : il comunicato del Verona : Infortunio Buchel – “L’Hellas Verona FC comunica sul proprio sito che il calciatore Marcel Buchel, uscito anzitempo durante Lazio-Hellas Verona, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (Ospedale di Borgo Trento), che hanno evidenziato un trauma contusivo alla coscia sinistra con versamento ematico e piccola lesione della fascia muscolare. I tempi di ...