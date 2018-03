Verissimo | Marco Ferri addolorato a causa di Eva e Cecilia

Marco Ferri attacca Eva Henger e Cecilia Capriotti a Verissimo : Marco Ferri a Verissimo contro Eva Henger , Cecilia Capriotti e Aida Nizar Ospite di Verissimo , Marco Ferri non ha risparmiato critiche a Eva Henger , Cecilia Capriotti e Aida Nizar. Il figlio di Riccardo Ferri ha dichiarato a Silvia Toffanin di non aver apprezzato certe accuse che hanno fatto soffrire la sua famiglia. Marco si riferisce […] L'articolo Marco Ferri attacca Eva Henger e Cecilia Capriotti a Verissimo proviene da Gossip e Tv.

Marco Bocci e Claudio Gioè a Verissimo per lanciare il film su Mario Francese tra commozione e rispetto : Una storia intensa, una persona che ha dato la vita per fare semplicemente il suo mestiere al meglio, Mario Francese ha messo insieme Marco Bocci e Claudio Gioè che si ritrovano a Verissimo per lanciare il nuovo film della serie Liberi Sognatori. Anche in questo caso, come è successo per Libero Grassi, il finale sarà intenso e cupo, e i due attori ci tengono a sottolineare che quelli che hanno vissuto sono momenti intensi e drammatici che ...