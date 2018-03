Verissimo | Belen Rodriguez | ‘Fra qualche mese avrò la cittadinanza italiana’

tvzap.kataweb

: Ma poi di cattivissimo gusto nei confronti di De Martino fargli presentare proprio Belen. Ma pensano che sta roba a… - antomigliore84 : Ma poi di cattivissimo gusto nei confronti di De Martino fargli presentare proprio Belen. Ma pensano che sta roba a… - edslaught : RT @tin_rapu: Belen: 'non ce ne andremo più dall'Italia, tra qualche mese mi arriva la cittadinanza italiana' DOVE CAZZO È SALVINI QUANDO… -

(Di sabato 31 marzo 2018) “Vi presento un’argentina doc, ormai italiana di adozione: Maria” così viene presentatain studio anella puntata in onda sabato 31 marzo. Ma la presentazione è di rilievo solo per un motivo: a farla è l’ex marito della showgirl, Stefano De Martino dall’Honduras dove è inviato per l’Isola dei famosi. L’ex moglie sottolinea come Stefano sia stato molto bravo “Mi ha presentato molto bene e si è ricordato anche il mio primo nome”. Ma il vecchio quadretto familiare finisce qui. In compenso entrano in studio i fratelli minori di: Cecilia (CHI È) e Jeremias. Cecilia racconta degli anni trascorsi in Argentina e di quando ha capito che sua sorellaera diventata famosa in Italia : “Dopo l’isola (era il 2008 epartecipava all’Isola dei famosi n.d.r) sono ...