Vento forte nel Pisano e Salento. Danni

Tetti scoperchiati e alberi abbattuti sono iprovocati dalla tromba d'aria che ha investito Ghezzano e, in parte Colignola, due popolose frazioni del comune di San Giuliano Terme, nel. "Sono circa 49 le abitazioni con i tetti danneggiati dalche ha letteralmente spazzato le nostre frazioni - spiega il sindaco Di Maio -. Ilsta causandoe disagi in diverse zone del, dove i vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecce stanno intervenendo per la caduta di alberi, pali della luce.(Di sabato 31 marzo 2018)